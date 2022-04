El 17% de les empreses catalanes no tenen un sistema de prevenció de riscos, malgrat ser obligatori per llei. L’equip tècnic que ha de garantir la salut laboral als centres de treball i decidir, entre altres, si les màscares han de continuar sent obligatòries o no a partir d’ara està absent especialment a les petites empreses. A la resta, on majoritàriament està externalitzat, és de caràcter genèric i les empreses dediquen habitualment una mitjana de només 6,5 hores a l’any a revisar les seves infraestructures i protocols. «És un sistema que permet a les empreses incomplir fàcilment la normativa», va criticar la responsable de salut laboral de CCOO de Catalunya, Mònica Pérez, que va afegir que actualment al món laboral hi ha «poca prevenció i de baixa qualitat».