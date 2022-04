La filial europea de Amazon va obtenir unes vendes rècord el 2021 de 51.300 milions d’euros, un 17% més que l’any anterior. Tot i això, el gegant del comerç electrònic i de serveis de computació en el núvol no va pagar ni un sol euro en impostos en el continent. Com és possible?

La companyia estatunidenca ha pogut esquivar el pagament d’aquestes taxes gràcies a que la seva branca europea va declarar unes pèrdues de 1.160 milions d’euros, segons revelen documents interns als quals va tenir accés Bloomberg. A més, aquesta estratègia d’enginyeria fiscal ha permès a Amazon rebre fins a 1.000 milions d’euros en crèdits fiscals. La filial europea del gegant està radicada fiscalment a Luxemburg i inclou els ingressos generats per l’activitat dels seus serveis de comerç electrònic en països com Espanya, Alemanya, el Regne Unit, França, Itàlia, Polònia, Suècia i Països Baixos.