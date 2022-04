En la seva estratègia per fer més sostenible la mobilitat de Barcelona, l’ajuntament ha decidit impulsar el disseny de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Això, sí, el consistori fila molt prim per a les empreses que es presentin al concurs. D’una banda, vol un model flexible i mòbil, que es capaç de donar cobertura a diverses places d’estacionament. De l’altra, vol un disseny que tingui un cost inferior als 200 euros. Els requisits són concrets, però les empreses que obtinguin el contracte rebran una retribució suculenta per desenvolupar els projectes.

El Comissionat de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) i la iniciativa Mobile World Capital Barcelona liciten el concurs, que s’emmarca en el programa InnovAcció 2030. Les empreses i els emprenedors poden presentar els projectes fins al 27 de maig i les propostes guanyadores es donaran a conèixer abans de finals d’any. Un punt de recàrrega un 85% més barat L’Ajuntament de Barcelona vol que els dos nous punts de recàrrega s’integrin en el sistema de gestió de la xarxa Endolla. A més, pretén que funcionin a través de SMOU, l’aplicació mòbil que ofereix als usuaris tots els serveis de mobilitat pública de la ciutat, com ara el Bicing, l’Àrea Blava i l’Àrea Verda, o el ‘carsharing’ i el ‘motorsharing’. A més, «es vol facilitar el disseny d’un model de carregador barat, d’instal·lació fàcil i de baix cost de manteniment», diu el consistori en les bases del concurs. En concret, «es busca rebaixar el cost aproximadament un 85% respecte a altres punts de recàrrega, i passar dels 1.500 euros actuals a un preu inferior als 200 euros», aclareix. El guanyador d’aquest projecte, que haurà de presentar 10 punts de recàrrega a baix cost, obtindrà 70.000 euros per desenvolupar-lo. Més rotació de vehicles Quant al carregador flexible i mòbil, l’objectiu és fer un sistema més eficient: promoure «més rotació dels vehicles estacionats» i, alhora, «evitar un sobredimensionat» de la infraestructura elèctrica, expliquen els convocants. El guanyador d’aquest concurs rebrà 90.000 euros per desenvolupar un punt de recàrrega que operarà com a prova pilot en un aparcament de la xarxa B:SM i que estarà integrat en la xarxa d’electromobilitat Endolla Barcelona, la qual estarà integrada per 703 punts a finals del 2022.