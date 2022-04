La Cambra de la Propietat Urbana de Girona va criticar ahir en un comunicat l’excés de regulacions que hi ha al sector de l’habitatge. L’ens va constatar que l’allau de sentències del Tribunal Constitucional contra les normatives impulsades des de les institucions catalanes «demostren una falta de rigor jurídic». La Cambra apunta que totes aquestes regulacions «tenen com a denominador comú la restricció dels drets a la propietat amb figures com la regulació de les rendes dels lloguers, el lloguer social obligatori o el registre de tenidors». En aquesta línia, la institució lamenta que això crei un «clima d’inseguretat jurídica que no afavoreix l’entrada d’inversors» i assegura que calen més polítiques incentivadores «que afavoreixin l’aportació d’habitatges de lloguer i la construcció d’habitatges de lloguer social».