Les compravendes d’habitatges a les comarques gironines continuen creixent a un ritme elevat aquest 2022. Les darreres dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) certifiquen un increment del 14,4% del número d’operacions. Això es tradueix en un total de 1.167 operacions de compravenda, una dada que no obstant queda superada la d’un mes de gener que va ser prolífic pel que fa a l’activitat immobiliària de la província.

Les xifres de l’INE confirmen també que, com és habitual, l’habitatge usat segueix sent la preferència principal de compra i venda dels usuaris per davant de l’obra nova. La dada del febrer mostra una lenta però continuada recuperació del pols immobiliari perdut pel sotrac de la crisi econòmica del 2008.

La pandèmia va suposar una frenada en sec de l’activitat a causa del confinament, però el mercat de seguida ha recuperat el ritme creixent que tenia just abans de la irrupció de la Covid. Les xifres encara estan molt lluny de les que hi havia durant la bombolla immobiliària de la primera dècada d’aquest segle, però les operacions del segon mes del 2022 es van acostant de mica en mica a les que registraven a la província just abans del crac immobiliari.

Creixement continuat

La sèrie històrica de l’estadística de transmissió de drets de la propietat a Girona mostra una estabilització durant els cinc primers anys de la dècada passada, amb una forquilla d’activitat que anava de les 300 a les 900 operacions mensuals.

A partir del 2015 aquesta forquilla ha anat creixent gradualment. Exceptuant els mesos de juliol i agost del 2020 (per l’impacte de la Covid), des del 2017 no hi ha hagut cap mes en el qual hi hagi hagut menys de 623 operacions. La dada més elevada des des llavors ha estat la del setembre de 2021, quan hi van haver 1.258 compravendes d’habitatges. El més rellevant a partir de llavors ha estat que en els mesos més fluixos cada cop s’han anat fent més operacions.