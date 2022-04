El mercat laboral espanyol continua creixent a bon ritme malgrat la inflació, la guerra, la falta de matèries primeres en determinats sectors i de professionals en uns altres. Ahir el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social va presentar el seu avanç mensual de les dades d’afiliació, que pronostiquen un augment de 188.000 nous ocupats per a aquest mes. D’aquesta manera, Espanya superaria així per primera vegada en la seva història els 20 milions treballadors en actiu de manera simultània. I és que la crisi energètica que pateixen les economies europees no està frenant a les empreses pel que fa a la contractació ni a reactivació dels seus treballadors en ERTO. Després de la fi dels ajuts Covid, els empleats afectats per un expedient de suspensió s’han desplomat i, segons les últimes dades, actualment només hi ha 16.735 persones en tot el país. «Enguany va ha haver-hi un creixement econòmic molt alt i la lògica és que el creixement de l’ocupació es mantingui durant tot l’any», va avançar el ministre d’Inclusió, José Luís Escrivá. De moment, l’evolució de l’ocupació creix a un ritme del 5,1% aquest abril.