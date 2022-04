Una comèdia en tres actes que repassa l’evolució del món de l’empresa i de les cambres gironines va servir ahir fer pujar a l’escenari del Teatre Municipal de Girona el món de l’empresa i al mateix temps retre un homenatge als sectors de la cultura i la salut.

A la peça teatral, escrita expressament per a l’ocasió pel dramaturg Sergi Pompermaier (Plats bruts, La riera, Refugiats), i interpretada per Míriam Alamany (El cafè de la Marina, Hamlet), Santi Ricard (Com si fos ahir, La riera), Pep Ferrer (Merlí, Calígula) i Jordi Figueres (Lo Cartanyà i Cucut) es recreen tres moments de la Cambra de Comerç de Girona: la seva fundació al 1910, l’època actual i un futur hipotètic de l’any 2035.

La gala teatral, organitzada per les cambres gironines, que va comptar amb l’assistència de més de 400 persones, va servir també per lliurar guardons durant els entreactes. Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Girona, va explicar a l’inici de la gala: «Volíem donar tot el protagonisme a l’empresa. Per això l’hem fet pujar a l’escenari. I també hem volgut homenatjar el sector de la cultura, que ha patit molt amb la pandèmia, i el de la salut, que ha sabut respondre amb eficàcia i entrega al repte de la Covid-19».

La Fundació Metalquimia, la Clínica Girona i l’expresident de la Cambra de Girona, Domènec Espadalé, van rebre els guardons Impuls Cambra als entreactes. La Fundació Metalquimia va rebre el premi Impuls Cambra Cultura per accions com la creació i trajectòria de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, i per la seva tasca per difondre la «creativació». La Clínica Girona va ser guardonada amb el premi Impuls Cambra Salut pel seu creixement continuat i com a reconeixement a un sector que ha estat a primera línia de la lluita contra la Covid. I Domènec Espadalé va rebre el premi al lideratge Empresarial per ser un dels artífex del Grup Impuls per Girona (GIG).