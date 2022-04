La ciència ficció sembla convertir-se en realitat: com si fos una escena de Star Wars, un metge i el seu equip van ser holoportats a l’Estació Espacial Internacional (ISS) utilitzant la càmera Microsoft Hololens Kinect i un ordinador personal amb el programari Aexa, segons va informar la NASA en una nota de premsa. L’holoportació permet als usuaris interactuar amb participants remots en 3D.

Segons l’agència espacial nord-americana, l’enginyer Thomas Pesquet, astronauta francès de l’ESA (Agència Espacial Europea), va mantenir una conversa bidireccional amb imatges en viu del doctor Josef Schmid i el seu equip, ubicades al bell mig de la ISS. Es va tractar de la primera «encaixada de mans» a través d’holoportació que es fa entre la Terra i l’espai.

L’holoportació és una tecnologia de captura que permet reconstruir, comprimir i transmetre en viu i en temps real models 3D de persones amb alta qualitat d’imatge i realisme elevat.

En integrar-se amb pantalles de realitat mixta com HoloLens, una tecnologia desenvolupada per l’empresa Microsoft, permet comunicar-se amb altres persones en 3D com si compartissin el nostre propi espai físic.

Cal recordar que l’holoportació es fa servir des del 2016 en entorns especialitzats i experimentals, però aquest és el primer ús en un ambient tan extrem i remot com l’espai. Com explica el mateix Schmid, no només és una forma completament nova de comunicació humana a través de grans distàncies, sinó que planteja experiències inèdites i emocionants. Comunicar-se i interactuar amb usuaris remots esdevé tan natural com la comunicació cara a cara.

Encara que el nostre cos físic no estigui a l’espai, la nostra «entitat humana» sí que ho està i pot viatjar fins allà. Tant se val que l’estació espacial estigui viatjant a 17.500 metres per hora i en constant moviment en òrbita a més de 400 quilòmetres sobre la Terra: en el moment en què la tecnologia s’activa, les persones travessen les distàncies i són presents al lloc al que van ser holoportades, va explicar Schmid.

Pel que sembla, aquesta nova forma de comunicació podria funcionar com a precursora per a un ús més ampli en futures missions espacials. Els propers passos inclouen aprofundir la comunicació bidireccional: les persones a la Terra són holoportades a l’espai i els astronautes són col·locats de tornada al nostre planeta. De moment, es farà servir per a conferències mèdiques privades, trobades familiars i per portar personalitats a l’estació espacial que visitin els astronautes.