Una quarantena d’operadors turístics nord-americans han mantingut unes 650 entrevistes professionals aquest divendres a Barcelona amb aproximadament 70 empreses turístiques catalanes, en el marc d’una acció promocional de Catalunya dirigida a l’estratègic mercat nord-americà. Catalunya vol reactivar l’afluència de turistes nord-americans, molt atractius per la seva elevada despesa i multiplicitat d’interessos. És la primera vegada que l’Agència Catalana de Turisme impulsa una acció de gran format per facilitar la visita exclusiva d’operadors nord-americans a Catalunya per segellar contractes comercials i perquè puguin conèixer en profunditat l’oferta turística disponible.

El ‘Buy Catalunya USA’ vol ser el catalitzador del retorn del turista nord-americà i canadenc. En declaracions als periodistes, el conseller d’Empresa de la Generalitat, Roger Torrent, ha explicat que la Generalitat invertirà 830.000 euros a promocionar Catalunya als Estats Units. Torrent ha dit que el mercat nord-americà és el «tercer o quart» en nombre de visitants, amb 1,51 milions al 2019, però el primer en volum de despesa (320 euros diaris, davant dels 197 euros del turista mitjà). En total, es calcula que el turisme procedent dels EUA va deixar 2.500 milions a Catalunya al 2019. L’activitat dels creuers és important en aquest objectiu d’atraure turistes americans. «Volem recuperar aquest mercat, però recuperar-lo de manera diferent. Volem que tornin a venir, però sobretot presentar-los el conjunt del país, no només la ciutat de Barcelona», ha assegurat Torrent. La Generalitat estima que durant la trobada, celebrada a l’Hotel Arts, es faran unes 650 entrevistes de negoci entre empreses i entitats catalanes i els operadors turístics nord-americans, entre ells companyies com l’aerolínia American Airlines. Torrent ha admès que el mercat nord-americà pot ser un dels que ajudin a pal·liar la caiguda del turisme rus, però al marge d’això ha remarcat que és «important» perquè el turista dels EUA no es concentra només en uns mesos de l’any, sinó que permet «desestacionalitzar» els visitants forans a Catalunya. El conseller ha assegurat que ha parlat amb representants d’American Airlines i que tenen unes «molt bones previsions» de cara a l’estiu, ja que «hi ha ganes de conèixer Catalunya després de la covid i això es nota en el sector», ha dit. «La campanya d’estiu serà molt positiva», ha conclòs Torrent. Juanita Carvajal, representant de l’agència Fine Wine & Gourmetravel, especialitzada en rutes enogastronòmiques i amb seu a Miami (EUA), ha explicat a Efe que esperen que el turisme dels EUA torni als nivells del 2019 a Catalunya. «Tot i que es reserva amb menys antelació que abans, les perspectives de l’estiu són interessants», ha explicat Carvajal, que ha dit que la recuperació del turisme va començar a l’octubre als EUA i que si no hi ha restriccions sanitàries pels turistes dels EUA esperen una bona temporada d’estiu. Aquesta agència porta a Catalunya al voltant de 1.800 passatgers d’alt nivell –la majoria hispans dels EUA– interessats en els atractius enogastronòmics de Catalunya, que és el seu primer mercat a Espanya. Cristina Vergés, membre del departament comercial de l’Hotel Claris, que pertany a Derby Hoteles, ha dit a Efe que l’esdeveniment ha sigut «molt productiu» perquè permet fer nous contactes i conèixer nous agents. «Es comença a veure molt de moviment de visitants dels EUA, que és el primer mercat per a nosaltres», ha comentat, i s’ha mostrat confiada a «arribar» aquest estiu als nivells de turistes d’aquest país que hi havia al 2019. En nom de l’Hotel Monument, Marta Sauri, del departament comercial d’aquest establiment hoteler, ha dit que les expectatives de visitants nord-americans «són molt bones» per a aquest estiu, ja que les previsions per als mesos de maig i juny són també positives. El turista dels EUA també és el primer en visitants per a aquest hotel, i espera recuperar els nivells de visitants del 2019. La trobada organitzada per la Generalitat també inclou una visita de cinc dies per conèixer l’oferta catalana, amb recorreguts centrats en el turisme cultural, gastronòmic i de naturalesa.