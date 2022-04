El Parlament britànic va aprovar ahir investigar Boris Johnson per les festes a Downing Street. I ho va fer sense la votació que en principi havia previst després que ningú s’oposés a la investigació quan ho va preguntar el president de la cambra. Johnson havia donat ordres als seus perquè no s’oposessin a la moció laborista que demanava la investigació. Johnson havia presentat al matí una esmena a la moció per ajornar la votació, però es va trobar amb una gran oposició dins del seu partit i va decidir retirar-la. Johnson va dir que havia canviat d’opinió sobre l’esmena perquè no té «res a amagar». «La gent diu que sembla que estem intentant aturar les coses. No volia que la gent pensés això», va assegurar el primer ministre.