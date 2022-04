La Comissió de Peticions del Parlament Europeu va incloure en un informe, que va ser aprovat ahir, dues iniciatives amb què l’associació de víctimes Dignitat i Justícia (DiJ) pretén evitar que segueixi havent-hi atemptats comesos per ETA sense resoldre. Les dues iniciatives consisteixen a «suggerir» a les autoritats espanyoles que «esgotin les possibilitats interpretatives del dret penal» per, d’una banda, poder responsabilitzar les cúpules d’ETA dels atemptats comesos durant el seu mandat i, de l’altra, reconèixer els seus crims com delictes de lesa humanitat.

El PSOE va votar al final a favor del text (com el PP, Cs i Vox) malgrat que en el procés d’esmenes els socialistes van maniobrar per treure la consideració de crims de lesa humanitat. Les propostes plantejades per l’advocat de DiJ, Miguel Ángel Rodríguez, que ha aconseguit l’admissió a tràmit de diverses querelles contra exdirigents etarres, es basen en la teoria de l’autoria mediata per domini, per la qual es consideren els caps etarres responsables de tots els crims comesos durant el seu mandat, perquè, com a màxim responsable, es presumeix que ho podria haver evitat amb una ordre. En el comunicat emès després de l’aprovació de l’informe, el PP va celebrar que les esmenes socialistes que «pretenien suavitzar l’informe» finalment no tiressin endavant, segons Europa Press.