Els accidents laborals van pujar un 16% a les comarques gironines durant el 2021. Així ho va constatar ahir CCOO en el seu balanç de salut laboral corresponent a l’any passat, que indica que a la província hi va haver un total de 11.727 sinistres en horari de feina, la gran majoria de caràcter lleu. De fet, és l’increment en aquesta categoria (del 17,15%, amb un nombre absolut de 11.656 accidents) la que ha fet pujar la mitjana respecte el 2020. En aquest sentit, el sindicat indica que hi van haver 62 accidents greus i nou accidents mortals, un 26 i un 10% menys que el 2020 respectivament.

El 2021 va ser un any igualment marcat per la pandèmia. Tot i això, la incidència de l’accidentalitat laboral (número d’accidents per cada 100.000 treballadors afiliats a la Seguretat Social) va incrementar-se en un 10,91% per situar-se en un 361,24. Aquesta pujada no treu que Girona sigui la província amb un menor increment d’aquest índex durant el 2021. Per CCOO, «la reactivació econòmica i la tornada a la presencialitat mostra un increment (tant en nombres absoluts com en l’índex d’incidència) dels accidents amb baixa en jornada excepte dels mortals, tot i que si es compara amb l’any 2019, succeeix a l’inrevés». Al conjunt de Catalunya la sinistralitat laboral va augmentar gairebé un 21% per situar-se en 107.673 casos, dels quals 85 van ser mortals.

El sindicat denuncia que «les anteriors reformes laborals van deixar un mercat laboral caracteritzat per la precarietat i la devaluació de les condicions de treball, situant a moltes persones treballadores en l’obligació d’haver d’escollir entre un salari o la seva salut».