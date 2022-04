La Setmana Santa ha disparat l’ocupació laboral a les comarques gironines. Les dades del ministeri d’Inclusió i Seguretat Social corresponents al període que va de l’1 al 20 d’abril revelen una xifra mitjana d’afiliats a la Seguretat Social de 339.721 persones, un número que el darrer día d’aquest període (20 d’abril) era de gairebé 343.000 afiliats.

Amb aquestes dades Girona s’encamina a un abril de rècord pel que fa a l’ocupació, almenys respecte els darrers cinc anys. Les dades mitjanes d’afiliació de l’abril de l’any passat van donar 318.000 afiliats. De la mateixa manera, l’abril del 2020 l’ocupació va ser menor (305.000 persones), uns números que coincideixen amb les restriccions de la primera onada de la pandèmia. No obstant això, els mesos en els que van caure les Setmanes Santes dels anys anteriors (tots en abril des del 2017 excepte el 2018, que va ser en març), revelen unes xifres mitjanes mensuals d’ocupació per sota de les d’quest any. El 2017 hi va haver 298.000 afiliats; l’any següent van ser-ne 309.000. I el 2019, darrer any abans de la pandèmia, va tancar un abril amb 327.000 afiliats.

Els bons números de la Setmana Santa a Girona han anat en consonància als del conjunt de Catalunya i també els de la resta d’Espanya. A Catalunya de l’1 al 20 d’abril més de 3,5 milions de catalans van quedar apuntats a les llistes de la Seguretat Social.

Al conjunt d’Espanya, malgrat que les previsions de les empreses de contractació temporal no auguraven una campanya excessivament generosa, les dades avançades d’abril sí que constaten una bona Pasqua pel que fa a l’ocupació generada, la millor en relació a les contractacions des del 2017. Hostaleria (12.370), informació i comunicacions (5.696) i educació (5.617) han estat els sectors que més tirada estan experimentant durant aquest abril. Les que més afiliats han restat a la Seguretat Social van ser activitats administratives (-12.567), comerç (-5.747) i construcció (-5.453).

L’efecte de la reforma laboral

I el tipus de contractes signats evidencien els efectes de les regles implantades per la nova reforma laboral. Els contractes de menys d’una setmana han caigut a la meitat respecte a altres campanyes de Setmana Santa prèvies a nivell global. En els anys previs a la pandèmia set de cada 10 contractes signats duraven menys de set dies; avui aquesta proporció és de tres de cada 10. De fet, les dades oficials de març pel que fa a la contractació a les comarques gironines van situar els contractes fixos gairebé al mateix nivell que els temporals.

Sectors com el turisme i l’hostaleria s’han llançat a la figura del fix discontinu, en tenir capades des del mes passat altres tipus de contractes eventuals. Hi ha actualment 207.000 fixos discontinus més que l’any passat per a aquestes mateixes dates. Un format que computa com a indefinit -malgrat que els contractats només operen unes setmanes o mesos a l’any- i que explica part de l’auge de la contractació indefinida que constaten les estadístiques.