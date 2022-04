Deu mesos després de signar als jardins de Moncloa amb Pedro Sánchez la derogació de la reforma de pensions del PP, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha demanat un «nou factor de sostenibilitat» després de la fi del mecanisme del PP per «evitar la ruïna» del sistema públic de prestacions. El líder de la gran patronal va considerar que si les pensions pugen enguany al mateix nivell que l’IPC -tal com va quedar acordat en la «reforma Escrivá»- això pot posar en risc la viabilitat de les arques públiques i per això va advocar per consensuar un mecanisme que moduli els increments i aquests no quedin directament indexats a l’IPC. «Qualsevol desfasament en les pensions posem parlar fins a 15.000 milions d’euros de més que aniria al dèficit de l’Estat. [...] Cal anar amb compte», va declarar ahir en un acte a Barcelona. Un dels puntals de la reforma de pensions de Mariano Rajoy que va quedar derogat amb el recent pacte va ser el denominat factor de sostenibilitat. Aquest introduïa el principi que adaptar la quantia de la prestació en funció de l’esperança de vida existent, la qual cosa implicava que com més temps vivien els jubilats, menor pensió cobrarien. L’objectiu del PP amb aquest mecanisme era contenir la creixent despesa per a les arques públiques.