La fundació Mobile World Capital va presentar ahir la quarta edició de la Mobile Week Catalunya, que tindrà lloc entre el 25 d’abril i el 28 de maig i que organitzarà activitats a 16 municipis catalans, entre els quals Girona i Figueres, que acolliran esdeveniments del 28 al 30 d’abril.

En l’acte de presentació de l’esdeveniment, l’entitat va reivindicar la necessitat d’apostar per un sector digital que generi impactes «més enllà de la gran Barcelona» i d’aprofitar les oportunitats que suposa la celebració del Mobile World Congress a la capital catalana. Per altra banda, la fundació va identificar la inclusió tecnològica i la bretxa digital com els grans reptes de l’edició d’enguany, tot recordant que entre un 15% i un 20% de la població a les grans ciutats europees està desconnectada de les noves tecnologies. «Som la capital mundial del mòbil, i hem d’aprofitar aquesta condició», va assenyalar el conseller delegat de la fundació Mobile World Capital, Carlos Grau. Per aquest directiu, la pandèmia ha situat la tecnologia «al centre de tot», i és per això que defensa l’ús d’unes eines que beneficiïn a la societat en general. Les activitats que es faran en terres gironines inclouran exposicions, conferències i activitats que es podran consultar a la pàgina web del Mobile Week.