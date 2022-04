L’euríbor, el principal indicador per calcular les hipoteques, torna a estar disparat a l’abril davant l’expectativa que els bancs centrals endureixin amb més rapidesa de la prevista la seva política monetària i s’acosta a taxes positives a tancament d’un mes, una cosa que no passava des de 2016. Segons les dades provisionals d’abril, l’euríbor s’eleva fins al -0,028% i així s’aproxima a tancar en positiu. La forta escalada de l’euríbor impactarà amb força en els hipotecats, ja que aquells que hagin de revisar el seu crèdit amb la dada d’abril, veuran que les quotes s’encariran en gairebé 365 euros anuals. Això es deu que fa un any, l’abril de 2021, l’euríbor va acabar en el -0,484%.

Després de marcar mínims històrics el gener de 2021 (-0,505%), l’euríbor va registrar un camí volàtil aquest exercici fins a acabar en el -0,502%. No obstant, durant els primers mesos que han transcorregut de 2022, ha pujat amb força. Aquest gener va escalar (o es va fer menys negatiu) fins al -0,477%; el febrer, fins al -0,335% i el març, fins al -0,237%.

El gener de 2016, l’indicador va tancar per última vegada en positiu, en el 0,042%. El mes següent, al febrer, va acabar per primera vegada en la seva història en negatiu, en el -0,008%. L’indicador va començar l’abril en una taxa diària del -0,086% i ha anat pujant fins a arribar, el dia 12, una taxa positiva del 0,005%. Aquesta setmana va tornar a cotitzar en negatiu dimarts i dimecres, però dijous va pujar fins a una taxa diària del 0,017%. Ahir l’euríbor es va disparar fins al 0,084%, segons dades de Bloomberg.

Entre la Fed i el BCE

Els experts expliquen que l’alça de l’euríbor respon a l’enduriment de la política monetària dels bancs centrals davant l’escalada de la inflació, que s’ha vist incrementada encara més per la invasió d’Ucraïna. La Reserva Federal dels EUA (Fed) va decidir el 16 de març apujar els tipus d’interès per primera vegada des de 2018. L’increment va ser de 0,25 punts percentuals. I el mercat espera que la Fed apugi tipus fins a set vegades aquest any. El president de l’organisme, Jerome Powell, ha dit aquesta setmana que en la reunió de l’organisme del 4 de maig «estarà sobre la taula» una pujada de 0,5 punts.

El Banc Central Europeu (BCE), per la seva part, abordarà la normalització monetària de forma més pausada que la Fed, tot i que més ràpid del que es preveia fins ara, ja que el mercat descompta la primera pujada de tipus en el tercer trimestre de 2022, després que finalitzi el programa de compra de deute posat en marxa per contrarestar els efectes econòmics de la pandèmia de la covid.

El vicepresident del BCE, Luis de Guindos, ha dit també aquesta setmana que «teòricament tot és possible» quan li han preguntat si una pujada dels tipus d’interès és possible al juliol. No obstant, va matisar que l’alça dels tipus d’interès no s’ha d’emprendre «automàticament un cop acabin» les compres de deute i que caldrà analitzar projeccions, els diferents escenaris i, només llavors, decidir. «De moment no s’ha decidit res», va afegir.