L’empresa de Viladrau Liquats Vegetals ha impulsat, juntament amb els principals productors d’alimentació i begudes d’origen vegetal a Espanya, l’Associació Espanyola de Productors d’Aliments i Begudes Vegetals. L’entitat, anomenada Vegetales, sorgeix amb l’objectiu de representar al sector de les begudes i aliments plant based i amb la vocació d’aglutinar als principals agents d’aquest àmbit. L’associació actualment agrupa a marques tan reconegudes com les de Liquats Vegetals, però també Alpro, Fredes, Iparlat i Vivesoy.

Totes elles asseguren que treballaran «per aconseguir un marc sectorial estable i compartit per tots els agents de la cadena de valor». En aquest sentit, els fundadors volen que l’Associació acompanyi el creixement d’una categoria que planteja un canvi de paradigma en el sistema alimentari. Espanya és líder europeu en penetració de consum de begudes vegetals per sobre de països tradicionalment més vegetarians com Bèlgica o Països Baixos, representant gairebé el 70% del total del mercat plant based a Espanya.

A més, les estimacions del sector apunten a un creixement del 10% del sector a Espanya per a 2025. Vegetals aspira convertir-se en el catalitzador d’aquest creixement del sector al nostre país, impulsant un model de convivència entre productes de base animal i vegetal i oferint alternatives de qualitat al consumidor perquè sigui aquest el que triï el producte que millor s’adapti a les seves preferències i diferents moments de consum.

Compromisos socials

Vegetals neix també amb una «vocació de compromís amb l’entorn i la societat», amb tres eixos d’actuació en aquest sentit: la sostenibilitat, la nutrició i els beneficis per al consumidor. En matèria de sostenibilitat, el consum d’aliments és actualment la principal font d’impactes ambientals que generen els habitants de la Unió Europea. És per això que l’associació pretén posicionar als aliments i begudes de base vegetal com a aliat per a enfrontar la crisi climàtica.

A més, consideren que «les begudes i aliments vegetals són productes altament saludables i que contribueixen al benestar de les persones». Per a Vegetales, les institucions públiques han d’afavorir la consolidació dels aliments i begudes de base vegetal en la dieta, contribuint així a abordar una de les principals problemàtiques en matèria de salut pública que té el nostre país com és l’obesitat.

D’altra banda, el sector aposta per l’i+D per a desenvolupar nous productes que atenguin les demandes dels consumidors i representin un nou estil de consumir i, per tant, de viure, que és més responsable i sostenible. Espanya ha d’apostar per la inversió en I+D en el sector dels aliments vegetals pel seu ràpid desenvolupament i el seu valor afegit, tant en matèria de generació d’ocupació de qualitat com en els avantatges en sostenibilitat i nutrició del producte final.

En paraules de Natalia Berenguer, presidenta de Vegetales, «en un context de creixement sostingut del sector i de canvi de paradigma en l’alimentació, Vegetals neix per a aconseguir un marc sectorial estable que ofereixi una certa seguretat a tots els agents de la cadena de valor, que reconegui a les begudes i aliments de base vegetal en favor d’una necessària transició cap a un sistema alimentari saludable per al consumidor i sostenible per al planeta».