Curiosa, han manifestat alguns visitants, ha resultat la visita a Fruit Logistica, la fira hortofructícola més important del món la darrera edició del qual ha tingut lloc del 5 al 7 d'abril a Berlín. Sabíem que seria diferent, després de la suspensió del 2021 per la pandèmia i amb la celebració del 2022 en plena guerra d'Ucraïna i amb una escalada històrica dels costos de producció. Com sempre, els països europeus de gran visió mercantil, com els Països Baixos, França o Itàlia, estaven força ressaltats. De la mateixa manera, hi havia un impuls molt fort per part de països sud-americans, com el Perú, Colòmbia, el Brasil, l'Equador o l'Argentina, que han apostat per uns estands més espectaculars i mantenien moviments de contactes extraordinaris. Espanya ha estat una zona més tranquil·la i una mica menys visitada, potser pel disseny de la pròpia entrada de la fira. Sembla que ha agradat la lluminositat dels salons de Múrcia i Andalusia, que donaven més vitalitat comercial i d'imatge a les seves empreses, però lamentablement no va ser la tònica general del nostre país on hi va haver espais amb menys brillantor i activitat.

S'ha notat que tothom està fent un esforç en màrqueting per presentar els seus productes de manera diferenciada. Dins d'Europa, que és el nostre mercat de proximitat, Espanya ha de significar que aporta un producte amb més frescor, qualitat, seguretat alimentària i respecte al medi ambient, ja que té menys empremta de carboni en comparació amb importacions produïdes amb estàndards de sostenibilitat més laxos i transportades des de milers de quilòmetres.