Emergència climàtica. Revolució tecnològica. Pandèmia. Crisi de matèries primeres. Col·lapse del transport marítim. Desproveïments. Guerra. Ruptura del mercat energètic. Inflació no vista per diverses generacions. Aquests són, molt resumits, els principals obstacles que han hagut d’anar superant gairebé tots els sectors econòmics en els darrers anys. Alguns com l’automoció tenen la mala sort d’estar patint les conseqüències de totes aquestes disrupcions alhora. És sens dubte un cas extrem, si bé és complicat trobar una activitat que estigui quedant al marge dels cops que acumula el comerç mundial en els darrers temps. Però n’hi ha.

Com si la conjuntura actual hagués estat dissenyada pels mateixos professionals del sector de la segona mà, el mercat viu una època daurada en erigir-se com a alternativa en pràcticament cadascun dels condicionants actuals. Davant dels objectius mediambientals, economia circular i estalvi de recursos. Davant la crisi de les matèries primeres i el transport, productes ja fabricats i de proximitat. I davant d’uns preus disparats, l’opció d’obtenir uns ingressos extra venent allò que ja no es fa servir.

El vestit a mesura que els ha confeccionat la complexa realitat està sent aprofitat per diverses companyies referents del sector per lluir figura. Wallapop o Cash Converters han llançat recentment dues campanyes en què defensen les bondats del seu model de negoci davant l’emergència climàtica. «El fet, fet està» i «No més estrenes» estableixen els seus eslògans publicitaris, que estan protagonitzats en la seva immensa majoria per adolescents i nois de vint anys.

I és que les generacions més joves són les grans abanderades de la segona mà. Segons l’estudi Consumer Trends 2022 de Samy Alliance, les persones nascudes entre 1995 i 2005, dins de l’anomenada «Generació Z», pensen el doble que un «baby boomer» en les opcions de revenda de l’article que adquiriran abans de comprar-lo.

Tot i que era una pràctica a l’alça, l’informe reflecteix el «boom» de la segona mà des de la pandèmia en xifrar en 33 milions els nous clients que han entrat a aquest mercat des de l’any 2020, termini en què s’han revenut més de 6.500 milions d’articles a tot el món, que han suposat un estalvi de gairebé 4.000 milions d’euros i de 52.000 milions de quilos de diòxid de carboni. A més, l’estudi assenyala que el 76% dels usuaris primerencs planeja augmentar la despesa en els propers anys i preveu que aquesta indústria multipliqui per cinc la facturació fins al 2027.

Època d’incertesa

A Espanya, algunes de les grans companyies del sector confirmen els bons temps que viu la segona mà. Des de Wallapop assenyalen que en «èpoques d’incertesa» com l’actual és habitual que s’experimenti un «creixent interès» pels productes reutilitzats, mentre que la responsable de Relacions Públiques de Vinted, Eleonora Porta, admet que és «probable» que els esdeveniments recents mundials «hagin accelerat la tendència cap a la segona mà», si bé incideix que les urgències climàtiques ja havien propiciat un canvi d’hàbits «cap a un consum més responsable». Cash Converters, que s’està expandint obrint locals a Carrefour, MediaMarkt o Auchan, també constata un increment de l’activitat que atribueix tant al factor preu com als beneficis mediambientals.

I és que, encara que la conjuntura econòmica hi ajuda, els grans aliats de la segona mà són els joves i la transició ecològica. Un altre informe d’IPSOS sobre canvi climàtic i hàbits de consum conclou que més de la meitat dels espanyols han modificat la seva manera de comprar per motius mediambientals. Preguntats per accions concretes, la cinquena resposta més repetida va ser «comprar menys articles nous», triada per gairebé un de cada tres.

D’aquesta desacceleració en el ritme de consum en sap molt la indústria de la moda, una de les que s’ha obert més a la segona mà en els últims temps. «És una resposta al conegut com a fast fashion, que consisteix en una moda d’usar i llençar per la mala qualitat i els dissenys caducs i que a més és súper contaminant», explica David Carcasona, representant de diverses firmes italianes a Espanya. El professional parla que aquests tipus de botigues d’ocasió han aflorat «com bolets» i afegeix que «les marques que segueixen fabricant ítems nous s’esforcen per implementar formes de producció menys agressives amb el planeta».

La previsió del sector del tèxtil és que la roba de segona mà duplicarà la moda ràpida el 2030. «No és qüestió d’estalviar, perquè moltes vegades no és el cas», aclareix Carcassona, que considera que moltes vegades «el client busca en la segona mà un tipus de peces que ja no pot aconseguir avui dia, ja sigui per materials, per qualitats o per dissenys. I això es paga».

Aquesta gran evolució de l’ocasió ha fet que gegants teòricament aliens a la segona mà s’hagin obert a aquesta pràctica. És el cas d’Ikea, que des del 2016 té en marxa un servei de recompra de mobles per «prolongar la vida útil» dels seus articles «ajudant el medi ambient i permetent que moltes persones puguin comprar de forma assequible», destaca Mónica Chao, directora de Sostenibilitat de la firma sueca. Segons Chao, gràcies a aquesta i a altres iniciatives, Ikea ha aconseguit donar una segona vida a més d’11,5 milions de mobles.

La crisi dels microxips

Però no tot és atribuïble a la cura del planeta. Hi ha sectors en què la compravenda també s’ha disparat, però per motius que no tenen res a veure amb l’ecologia. És el que està passant amb els automòbils i amb la PlayStation. A priori, tenen poc en comú un cotxe i una videoconsola. Però tots dos depenen de microxips, i l’escassetat d’aquests components ha generat greus colls d’ampolla en la producció d’aquests béns, esfondrant el mercat de primera mà i disparant el d’ocasió.