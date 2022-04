La superfície de producció ecològica va créixer el 2021 en un 5,33% a Catalunya respecte a 2020 arribant a les 270.686 hectàrees. Lleida és la zona amb més superfície (tot i que decreix un 1,48% encara que va augmentar en cultius productius), mentre que Barcelona va créixer un 16,33%, Girona un 10,54% i Tarragona un 9,21%.

Els darrers anys el consum de productes ecològics ha crescut de forma incessant a Catalunya. Això ha tingut un efecte directe sobre el sector primari, que encadena setze anys de creixement del terreny utilitzat per fer agricultura i ramaderia sostenible. De fet, aquesta forma de producció ha vist créixer un 207% la seva superfície els darrers deu anys fins a triplicar el seu tamany. Segons un informe difós dijous pel Consell Català de la Producció Agrària i Ecològica (CCPAE), només el 2021 la superfície «eco» va avançar un 5,3% fins a arribar a les 270.000 hectàrees.

Tipus de cultius

Actualment, el 48% dels cultius «ecològics» són vinyes. Per darrere hi ha les oliveres i els cereals, amb un 17 i un 16%, respectivament. A certa distància hi ha altres tipus de cultius com l’horta, els fruiters o els fruits secs. La producció ecològica representa avui el 22% del total, molt a prop de l’objectiu de la UE, fixat en el 25%.

Per al que fa la ramaderia, destaca el pes del vaquí, que concentra el 52% de les explotacions ambientalment respectuoses. Molt per darrere hi ha les explotacions de cavalls, cabres i aus. Les explotacions porcines ecològiques, malgrat això, tenen avui un pes absolutament residual, reconeix el balanç el CCPAE.

«Tot i que hi ha hagut un increment de caps de bestiar porcí ecològic, el seu pes relatiu és petit perquè encara tenim una cabana porcina no ecològica important», va detallar la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, durant la presentació de l’estudi.

El tipus d’aliments que consumeixen els porcs –principalment pinso- i les exigències fitosanitàries d’aquesta activitat tan destacada a Catalunya dificulten un major pes de la producció ecològica, que suposaria un increment molt pronunciat del preu final que pagaria el consumidor.

Un sector en auge

Segons consta a l’informe del CCPAE, actualment hi ha 4.994 operadors de producció ecològica a tota Catalunya. Aquesta xifra no ha fet més que créixer des del 1995, quan comença la sèrie històrica. En aquell moment, hi havia 263 agricultors i ramaders que explotaven només 4.936 hectàrees a tot el país.

Els darrers anys, tanmateix, els cultius i les granges ecològiques no han fet més que guanyar terreny, especialment aquelles que es dediquen a la producció d’aliments com els ous, un dels productes estrella de la cistella ecològica. Només el darrer any, es van registrar 14 noves explotacions d’ous eco-lògics, un 23% més.

En aquests moments, el sector ecològic factura més de 900 milions i manté una important projecció exportadora. «Una part molt rellevant de la producció, prop del 50% es queda al país, un 25% se’n va a l’Estat espanyol i un altre 25%, aproximadament, entre Europa i països tercers», ha detallat el secretari d’Alimentació, Carmel Mòdol. Segons Mòdol, la «consciència» dels ciutadans ha sigut un element determinant per «impulsar» el creixement de la superfície dedicada a la producció sostenible.