El Govern espanyol mou fitxa per abordar l’abús de la figura del becari i que aquest deixi de ser sinònim de mà d’obra barata i sí de formació dins de les empreses. Treball va iniciar ahir les negociacions amb patronal i sindicats per a crear l’Estatut del Becari, un plec de normes que aclareixi els drets dels estudiants en la seva primera experiència en l’àmbit laboral.

Les parts s’emplacen ara a definir un catàleg, del qual un primer punt seria una compensació que haurien d’abonar les empreses en concepte de «pagueta» als seus becaris per despeses com el transport o el material, segons expliquen fonts del diàleg social.

En paral·lel, des del Ministeri de Seguretat Social ultimen les converses perquè els estudiants cotitzin per totes les seves pràctiques, ja siguin remunerades com no remunerades. Més de mig milió d’estudiants estan a costa d’aquestes reformes, segons càlculs de l’executiu.

Tasques no remunerades i que res tenen a veure amb l’estudiat, jornades de vuit hores sense supervisió i amb una paga simbòlica, l’obligació d’apuntar-se a nous cursos per a poder renovar el conveni de pràctiques i mantenir així un mínim d’ingressos… Els paranys i el frau al voltant de la figura del becari suposa un forat a la Seguretat Social i un greuge per a la inserció laboral dels joves sobre el qual, de moment, cap Govern ha aconseguit abordar amb solvència.

Tot això al país amb el segon major atur juvenil de la Unió Europea (UE), concretament del 29,8% entre els menors de 25 anys. I amb els índexs d’emancipació més tardans del «Vell Continent»: els espanyols es van de casa dels seus pares als 29,8 anys, segons dades d’Eurostat.

L’esquema del treball a distància

Treball pretén replicar amb els becaris l’esquema que va aplicar amb la llei de treball a distància i que les empreses assumeixin part dels costos quotidians. I que fins ara assumien els becaris, especialment aquells que fan pràctiques no remunerades i que en el cas de les curriculars no només no cobren, sinó que estan obligats a pagar diners -via crèdits universitaris o de grau- per a això. Aquesta compensació és una reivindicació dels sindicats i els empresaris ho veuen com un sobrecost. Segons dades facilitades pel Ministeri de Treball, el frau sobre els estudiants en pràctiques suposa un «tap» de més de 1.000 ocupacions anuals. Concretament, des de 2018 la Inspecció de Treball ha destapat 4.805 falsos becaris i ha imposat sancions per valor de 15 milions d’euros.