Les borses han d’assimilar un context hostil en els pròxims mesos. El temor d’una recessió plana davant els indicadors alarmants al mercat de deute. Continuen sent la guerra d’Ucraïna i la inflació desbocada motors d’una conjuntura complexa. Malgrat això, es mantenen les possibilitats de revalorització borsària selectiva. Els nous confinaments a la Xina són un altre element que anima més a vendre que a comprar. L’Ibex es va deixar ahir el 0,90%, fins als 8.574,60 punts. La victòria d’Emmanuel Macron en les eleccions franceses estava descomptada per la qual cosa els inversors estan més pendents d’altres indicadors. Els tipus d’interès són actualment l’element de judici fiable per prendre posicions. Els EUA semblen més disposats a encarir el preu dels diners com a instrument clau contra la inflació. Però encara no existeix consens sobre si convé o no frenar el creixement. L’ajust brusc dels tipus d’interès afectaria les empreses. Però la inflació desbocada pot causar desequilibris de pes al frenar el consum. L’equilibri és complex. Els inversors han, per això, d’extremar la prudència, reservar més del previst i apostar per sectors que mostrin signes d’adaptació a la conjuntura.