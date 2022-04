Tres dies després que el Govern central hagi rebut la proposta de president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per escometre un pla de rebaixes fiscals per compensar ciutadans i empreses per l’augment de la inflació, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha rebutjat les mesures del PP per considerar que una reducció general de l’IRPF és inflacionista i acabaria agreujant el principal problema de l’economia espanyola en aquest moment.

«La situació actual de l’economia, d’augment de la inflació, no aconsella una rebaixa generalitzada d’impostos, com diu el mateix Fons Monetari Internacional», ha dit aquest dilluns la ministra Montero en una entrevista a Antena 3. Des del punt de vista del Govern, en aquesta situació són procedents rebaixes fiscals i ajudes «en termes quirúrgics», com les adoptades per l’Executiu en el decret de mesures per combatre els efectes de la guerra, per a la convalidació de la qual, aquest dijous, al Congrés dels Diputats, ha confiat a comptar amb el suport del Grup Popular.

El decret del Govern prorroga fins al juny les mesures fiscals per rebaixar el preu de l’electricitat (incloent-hi la rebaixa al 4% de l’IVA) i incorpora una ajuda general de 20 cèntims per litre de carburant, entre altres mesures que sume un impacte pressupostari d’uns 6.000 milions. «Si es prorroguen fins a final d’any, l’impacte serà de 12.000 milions», ha recordat la ministra. A més, el decret del Govern mobilitza fins a 10.000 milions en avals de l’ICO per a empreses.

Davant aquestes mesures, el líder del PP reclama les rebaixes fiscals que, segons recorda, va comprometre el president del Govern en la recent cimera de presidents autonòmics de La Palma. El pla remès aquest divendres al Govern per Núñez Feijóo inclou una ajuda aquest any d’entre 200 i 300 euros a les famílies més vulnerables, amb ingressos de fins a 14.000 euros. Un complement del mínim familiar de l’IRPF per a rendes d’entre 14.000 i 17.000 euros. I la correcció de la inflació en la tarifa de l’IRPF per als tres primers trams de l’impost, per a rendes de fins a 40.000 euros. Tot això, amb un impacte pressupostari entre 7.500 i 10.000 milions, proposa el PP.

«La rebaixa dels tres primers trams de la tarifa beneficia també els contribuents de més renda, no només els de menys de 40.000 euros», va remarcar aquest dilluns Montero com a argument per rebutjar una rebaixa generalitzada de l’impost. Segons la ministra, rebaixar ara els impostos restaria recaptació i encoratjaria una inflació que, segons els càlculs del Govern, començarà a cedir en el segon semestre, sempre que la guerra d’Ucraïna no cobri més dimensions.

«No és veritat que tota la recaptació d’impostos més elevada es degui a la inflació», va argumentar, a més, la ministra, per assenyalar que una part molt important d’això té a veure amb el creixement de l’economia i de l’ocupació.