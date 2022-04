La gestió dels residus municipals és un servei clau en la política ambiental local i, per això, els municipis li dediquen, de mitjana, un 8% del pressupost anual. Segons dades del 2020 dels cercles de comparació intermunicipal de gestió de residus i neteja viària que realitza la Diputació de Barcelona, s’ha aconseguit una reducció del 6% en la generació de residus respecte al 2010, un percentatge encara molt allunyat de l’objectiu del 15% que s’havia fixat el ‘Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya’ per a aquell any. Davant aquesta situació, l’entitat considera necessari que les administracions públiques actuïn de manera ferma per millorar uns resultats que, sens dubte, seran beneficiosos des de molts àmbits.

L’actual model econòmic basat a extreure, fabricar, utilitzar i tirar –que coneixem com a sistema lineal– ha de deixar pas a un nou model d’economia circular, que sigui capaç de generar valor amb una més baixa explotació dels recursos naturals, perquè els recursos del planeta són limitats. En aquest sentit, és important posar en evidència que és possible generar valors i llocs de treball amb una estratègia més sostenible.

Nova normativa de residus

La nova llei espanyola de residus i terres contaminats per a una economia circular –la llei 7/2022– pretén transitar cap a la circularitat de l’economia i allargar la vida útil dels materials o dels productes, bé a partir de la seva reutilització o incorporant-los novament en el sistema econòmic a partir del seu reciclatge.

És en aquesta línia que la Diputació de Barcelona ofereix recolzament permanent als ajuntaments de la província per reduir la generació de residus, millorar els nivells de recollida selectiva, optimitzar el valor dels recursos i minimitzar l’impacte ambiental.

Estratègies de disminució

L’objectiu principal és disminuir la generació de residus, que continua sent molt elevada a Catalunya, amb 1,4 quilos per habitant i dia, tot i que al mig centenar de municipis barcelonins que han participat en els cercles de comparació les xifres són una mica més baixes, amb 1,22 quilos per habitant i dia.

Amb aquest objectiu definit, un dels àmbits d’actuació en què els ens locals poden aplicar estratègies d’economia circular és el servei de recollida i tractament de residus, en el qual els residus entren de nou en el sistema econòmic a partir de la seva avaluació.

En línia amb la reducció de generació de residus, la nova normativa ha adoptat mesures rellevants com la prohibició dels plàstics d’un sol ús, tipus plats, coberts i vasos, entre altres productes. A més, es proposa que els ajuntaments estableixin sistemes de pagament per generació, és a dir, pagarà més aquell que més residus generi.

Nous models

Per complir els objectius dins del calendari establert, s’han d’implantar sistemes de recollida més eficients, com la recollida porta a porta o l’ús de contenidors tancats o intel·ligents. La Diputació de Barcelona ha aprovat el programa sectorial d’actuacions per afrontar l’emergència climàtica, dotat amb 12 milions d’euros, que ofereix una línia de recolzament econòmic als ajuntaments per augmentar els percentatges de recollida selectiva mitjançant la utilització de sistemes d’identificació d’usuaris a través dels contenidors. Aquest model, que suposa la pèrdua de l’anonimat, es converteix en un mecanisme dissuasori per evitar que es tirin els residus barrejats als contenidors.

Un exemple significatiu en aquesta línia és el Berguedà, on els nivells de reciclatge se situen en el 69% –dels més alts de Catalunya a escala comarcal– a partir de la implantació d’un sistema de recollida porta a porta en 12 municipis. Per recolzar aquest programa, la Diputació de Barcelona aportarà 700.000 euros entre el 2021 i el 2022.

Punts nets

En aquest camí cap a la reutilització i l’economia circular, els punts nets adquireixen un paper clau com a equipaments que aniran transformant-se en espais per a la reutilització i l’intercanvi. La Diputació de Barcelona ha creat el Servei d’Assessorament i Suport a les Deixalleries (ASDE), que ofereix suport tècnic als ens locals per adequar aquestes instal·lacions perquè puguin arribar a bons nivells de reutilització i de reciclatge. Des d’aquest servei també s’organitzen activitats dirigides a la ciutadania i als centres educatius per conscienciar sobre la necessitat de la reutilització i l’economia circular.

En definitiva, és evident que la reducció de residus contribueix a disminuir l’empremta de carboni i a lluitar contra el canvi climàtic, i que la gestió municipal per enfrontar l’emergència climàtica ha de portar a terme actuacions complementàries, com ara: millorar la qualitat de l’aire amb la creació de zones de baixes emissions, augmentar la resiliència dels municipis amb la renaturalització d’espais, crear refugis climàtics o implantar noves zones verdes. Un conjunt d’accions que formen part de la nostra contribució com a societat davant l’emergència climàtica que estem vivint.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que van ser proclamats per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 i formen part de l’Agenda 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de recolzament als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.