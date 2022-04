El 20 d’abril es va celebrar al Recinte Modernista de Sant Pau l’esdeveniment El futur del planeta comença per l’economia circular, organitzat per EL PERIÓDICO i Prensa Ibérica i en el qual es van portar a terme dues taules rodones que van comptar amb la participació de representants empresarials i d’entitats públiques. La catedràtica d’Economia Circular del TecnoCampus, Sònia Llorens, i la consellera del Departament d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, van ser les encarregades d’inaugurar i clausurar l’acte. Ho van fer destacant els reptes més importants que se’ns presenten i els punts estratègics que cal seguir per aconseguir un model econòmic circular.

Sònia Llorens, directora de la Càtedra d’Economia Circular del TecnoCampus (UPF) Doctora en Enginyeria Industrial per la UPC-UdG-UJI, Llorens acumula més de 20 anys d’experiència com a investigadora, docent i promotora de projectes sobre innovació i sostenibilitat empresarial. Tant per la seva formació com per la seva experiència, va ser la responsable d’obrir la jornada de taules rodones, presentant el crític context ecològic que planteja el model econòmic actual. 1. Sense recursos «Ja comencem a trobar matèries primeres amb disponibilitat limitada, altres que estan amenaçades de manera creixent i, fins i tot, algunes que es veuran seriosament amenaçades en els pròxims 100 anys». 2. Més residus «El model ‘fast-fashion’ és un autèntic problema. Estem generant 165.000 tones de residu tèxtil a Catalunya i només en recollim selectivament al voltant del 10%». 3. El canvi Per ser sostenible, allò que fem avui no hauria de posar en crisi els recursos de demà. I quan parlem de sostenibilitat ho fem des d’una perspectiva ambiental, econòmica i social». 4. L’objectiu «L’objectiu de l’economia circular és canviar el model de producció i consum a fi de reduir emissions i d’optimitzar els consums tant de recursos materials com d’energia i aigua». 5. La clau «Els projectes de transformació que aconsegueixen l’èxit són aquells que es realitzen de forma col·laborativa considerant la societat, la indústria, l’acadèmia i l’administració». Teresa Jordà, Consellera del Departament d’Acció climàtica de la Generalitat Després de treballar 19 anys en política municipal, Jordà és consellera d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya des de maig del 2021. Va ser la responsable de clausurar l’acte i ho va fer advocant per la responsabilitat de l’administració pública en la implementació d’estratègies que promoguin l’economia circular. Aquestes són les cinc idees principals que va destacar la consellera al llarg de la seva intervenció. 1. Revolució «Estem en un procés de canvi per part de les empreses, la ciutadania i l’administració per fer front a l’excés de residus, a les desigualtats i a l’emergència climàtica que amenaça el planeta». 2. Responsabilitat «L’administració és la responsable d’acompanyar la ciutadania en aquest procés. És important tenir en compte que el 50% de les emissions provenen de la manera en què produïm i consumim». 3. Oportunitat «L’economia circular ofereix oportunitats clares per respondre les emergències socials i climàtiques i l’esgotament de recursos. L’economia circular és el motor de la competitivitat i la innovació». 4. Col·laboració «L’impuls de l’economia circular requereix una visió molt global que implica la col·laboració de tots els departaments de la Generalitat. I és que els governs són el reflex de la societat que representen». 5. Estratègia «Hem d’incorporar criteris ambientals en totes les fases de producció, disseny i reciclatge. Per a això estem elaborant una llei de gestió de residus i ús eficient dels recursos del nostre territori».