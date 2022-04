La "start-up" gironina Orpheus s'expandeix a Sevilla i demana més finançament

Orpheus obrirà una nova oficina a Sevilla i ha decidit ampliar la ronda de finançament dels 500.000 euros inicials a 750.000 euros. La start-up tecnològica amb seu a Girona fundada pels enginyers Carles Morales i Massimo Angelini i dedicada a la gestió intel·ligent d'edificis ha recalibrat el seu pla d'expansió amb la inauguració d'un nou establiment a la capital andalusa. En paral·lel, ha optat per demanar més finançament del previst inicialment a tots aquells inversors que estiguin interessats en el projecte.

Orpheus va néixer el 2019 a Girona i es dedica a la instal·lació de dispositius que mesuren variables com la temperatura, la humitat, la llum, la concentració de CO2 o l'ocupació de l'espai d'un determinat edifici. L'anàlisi d'aquestes dades permet fer un diagnòstic sobre com millorar diferents aspectes com ara la climatització, la ventilació o l'eficiència ambiental de l'edifici. Mitjançant la intel·ligència artificial, la companyia emet segells de sostenibilitat amb informació que proporcionen als seus usuaris en temps real per tal que aquests detectin els punts febles d'una estança o un immoble i puguin fer reparacions per reduir la factura elèctrica o millorar-ne el comfort.

Segons fonts de l'empresa, la solució que ofereixen permet "ajustar tot el necessari perquè els espais s'adaptin a les necessitats dels clients. A més, anem un pas més enllà, connectant-nos a l'edifici i fent que 's'encenguin i apaguin coses'. És molt senzill d'usar i instal·lar, a més d'escalable per a tota mena d'edificis i negocis. A més, Orpheus facilita l'obtenció de certificacions oficials de sostenibilitat com BREEAM, LEED, i ajuda a complir amb la normativa de PRL per al cas d'oficines i centres de treball".

Actualment, la firma té oberta una oficina al carrer Joan Baptista La Salle de Girona i ja ha anunciat noves obertures a Madrid el mes vinent, i a València després de l'estiu. L'oficina anunciada a Sevilla a finals d'any suposarà la culminació del seu pla d'expansió aquest 2022. La companyia va assegurar que durant el primer trimestre de l'any han augmentat fins a 300 els espais digitalitzats." A més, estem evitant emetre al medi ambient més de 400 tones de CO₂, l'equivalent a plantar 2.396 arbres i hem garantit a les persones un màxim confort i benestar el 90% del temps en els espais, o cosa que és el mateix, les persones estan en màximes condicions de benestar 9/10 dies de mitjana, en els nostres espais digitalitzats".

El pla de negoci de la firma es centra principalment en edificis ja construïts, ja que són els que tenen més problemes d'eficiència energètica. Entre els seus clients hi ha empreses privades i institucions com la Universitat de Girona, edificis de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat, el Teatre Victòria, Iberdrola, Würth o el centre comercial Las Arenas de Barcelona. L'empresa va anunciar ahir que té acords amb altres grans insititucions del país, com ara la Universitat de Barcelona.