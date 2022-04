Espanya i Portugal han tancat un acord polític amb la Comissió Europea per limitar el preu del gas a una mitjana de 50 euros el MWh. Ho han anunciat la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el seu homòleg portuguès, José Duarte, en una roda de premsa després de la reunió en què s'ha tancat l'acord amb l'executiu europeu. El pacte polític preveu que el mecanisme estigui en vigor els pròxims 12 mesos i que el preu inicial del gas se situï en 40 euros. Segons ha dit Ribera, encara queden algunes qüestions que s'han de tancar, però ha apuntat que la mesura es podria «materialitzar» en la factura de l'electricitat del maig.

En la presentació de l'acord després de reunir-se amb l'eurocomissària de Competència, Margrethe Vestager, Ribera ha dit que es tracta d'un pacte «equilibrat» donada la «complexitat del procés». La proposta que Espanya i Portugal van presentar el 31 de març demanava limitar el preu del gas a 30 euros, menys del que estableix l'acord amb Brussel·les. «En el conjunt, (l'acord) és positiu per als consumidors», ha dit Ribera. La intenció del govern espanyol, ha explicat la vicepresidenta, és portar el mecanisme al pròxim Consell de Ministres perquè la rebaixa s'apliqui de manera «immediata» i es pugui notar ja en la factura de l'electricitat del mes de maig.

Espanya i Portugal han d'enviar ara a la Comissió Europea la proposta formal amb els canvis pactats durant la reunió, cosa que Ribera ha previst que es pugui fer durant aquesta setmana. La proposta ha de rebre després la llum verda de l'executiu europeu. Per Ribera, el topall al preu del gas és un «instrument important que redueix les exposicions a les turbulències i la volatilitat del mercat» i que «protegeix tots els consumidors».

Interconnexions

Segons ha explicat Ribera, en la reunió amb la Comissió Europea han abordat la manca d'interconnexions energètiques entre la península Ibèrica i la resta del continent, un dels arguments d'Espanya i Portugal per demanar poder tirar endavant mesures per frenar el preu de l'energia. En aquest sentit, la vicepresidenta tercera del govern espanyol ha afirmat que la Comissió Europea s'ha «compromès» a ser un «actor molt més actiu» per «vigilar el compliment dels objectius d'interconnexions». «El pes de les interconnexions és ara més important del que ho ha estat fins ara», ha remarcat.