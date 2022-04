Cepsa va guanyar 265 milions d’euros durant el primer trimestre del 2022, el triple dels 75 milions d’euros guanyats en el mateix període del 2021, gràcies a la pujada dels preus del cru, l’augment de la producció i els «resultats sòlids» registrats pel negoci de química, segons ha anunciat aquest dimarts la companyia en un comunicat.

El resultat brut d’explotació de la companyia propietat de Mubadala Investment Company, el fons sobirà d’Abu Dhabi, i Carlyle, va ser de de 605 milions d’euros en el primer trimestre d’aquest any, en compració amb els 324 milions d’euros del mateix període del 2021.

«Aquest ha sigut un altre trimestre de resultats sòlids a Cepsa, amb un bon comportament de totes les nostres mètriques financeres. Aquests resultats es produeixen després de la presentació de la nostra nova estratègia per al 2030, Positive Motion, que traça un camí ambiciós perquè Cepsa es converteixi en líder en hidrogen verd, biocombustibles i mobilitat elèctrica», ha declarat el conseller delegat de Cepsa, Maarten Wetselaar, en la nota.

En concret, l’àrea d’Exploració i Producció va registrar una millora substancial, amb un resultat brut d’explotació ajustat de 384 milions d’euros (en el mateix període del 2021 va ser de 171 milions d’euros), gràcies a la pujada dels preus del cru (un 67% superiors que en el primer trimestre del 2021 i un 27% per sobre dels preus del quart trimestre del 2021) i a l’augment de la producció, que va assolir els 81.500 barrils al dia, molt per sobre dels 74.200 barrils al dia registrats en el quart trimestre del 2021, «per la reducció de les restriccions de la quota de l’OPEP, l’augment de la producció a Abu Dhabi i les millores operatives als camps per reduir el seu declivi natural».

Per la seva part, l’àrea de Química va registrar un resultat brut d’explotació ajustat de 110 milions d’euros (en comparació amb els 100 milions d’euros registrats en el primer trimestre del 2021 i els 106 milions d’euros durant l’últim trimestre del 2021) amb «volums similars i marges sòlids i sostinguts, malgrat els preus elevats del gas –que va passar dels 20 euros per megawatt hora de fa un any a vorejar els 100 euros per megawatt hora– i l’electricitat –amb uns preus quatre vegades més alts que en el primer trimestre del 2021– registrats durant el trimestre».

L’àrea d’Energia també va obtenir un bones xifres amb un resultat brut d’explotació ajustat que es va situar en 143 milions d’euros, gairebé el doble que en el mateix període del 2021 (89 milions d’euros) i per sobre del que es va obtenir en el quart trimestre del 2021 (108 milions d’euros), gràcies a la millora del negoci de refinament (denominat Energy Parks en la companyia) amb uns marges que es van situar en una mitjana de 2,5 dòlars per barril, en comparació amb els 1,9 dòlars per barril del mateix període del 2021. Les vendes de l’àrea comercial (demanda de carburants) van disminuir un 8% respecte al quart trimestre del 2021 com a conseqüència de la vaga de transport, tot i que es van incrementar un 8% respecte al mateix trimestre del 2021.