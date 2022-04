El preu del lloguer continua creixent i any a any devora una porció més elevada del sou dels catalans. Segons l’última edició de l’informe anual d’Infojobs i Fotocasa, un treballador a Catalunya dedica de mitjana el 54% de la seva nòmina a costejar la vivenda de lloguer. Una proporció creixent i que situa els catalans com els espanyols que més part del seu sou dediquen a l’arrendament, per sobre d’altres zones amb el sòl tensionat, com Madrid (49%), les Balears (49%) i Euskadi (50%). Una dada negativa de l’informe d’aquest any és que Catalunya va en direcció contrària a la del conjunt d’Espanya, ja que mentre a la majoria de la resta de territoris els preus del lloguer han rebaixat molt tènuement la seva alça, a les províncies catalanes, especialment a Barcelona, han continuat creixent.

Els gironins destinen el 41% del salari a pagar el lloguer de l'habitatge Si l’actual inflació suposa un problema puntual però de pes per a la butxaca dels treballadors, fa anys que el preu de la vivenda és una llosa cada vegada més pesant. Segons les primeres dades disponibles d’Infojobs i Fotocasa, el 2016 un català dedicava de mitjana el 46% del sou a pagar l’arrendament. I, des d’aleshores, aquest tros del pastís ha anat creixent i creixent fins al 54% actual. Els salaris a Catalunya estan en 2.073 euros bruts al mes (12 pagues), davant un arrendament mitjà (d’un pis de 80 metres quadrats) que val 1.125 euros al mes.