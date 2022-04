Els gironins destinen el 41% del salari a pagar el lloguer de l'habitatge

Els treballadors gironins van dedicar el 41% del seu salari brut a pagar el lloguer de l'habitatge l'any passat, dos punts que l'any 2020, segons dades de l'estudi “Relació de salaris i habitatge en lloguer en 2021” basat en les dades dels sous mitjans de les ofertes d'ocupació de la plataforma InfoJobs i en els preus mitjans de l'habitatge de lloguer de l'Índex Immobiliari Fotocasa. Girona és la setena província d'Espanya on els treballadors fan més esforç salarial per pagar els arrendaments: el salari brut mitjà anual se situa en 23.160 euros (1930 euros mensuals), mentre que el preu del lloguer d'un pis de 80 metres quadrats supera els 790 euros. De fet, hi ha moltes províncies que compten amb salaris superiors i on el lloguer d'habitatge és més econòmic. Per similituds, el cas més paradigmàtics seria el de Tarragona, on el salari mitjà d'Infojobs és lleugerament superior (1.951 euros), però els lloguers són molt més barats (653 euros). També tenen sous superiors a Girona i arrendaments més barats a Sevilla, Astúries, Granada, Burgos i Navarra.

A Barcelona, la demarcació amb el metre quadrat més car de Catalunya, veiem que el preu de l'habitatge de lloguer va tancar 2021 amb un increment anual de l'1,5% i va situar el preu de desembre en 15,01 euros/m² al mes. Això suposa que, tenint en compte el salari brut mitjà a Barcelona registrat per InfoJobs, que el 2021 era de 25.256 euros (2.105 euros bruts mensuals si ho dividim en 12 pagues); els barcelonins haurien de destinar el 57% del seu sou a pagar el seu habitatge en lloguer. Dos anys després de l'inici de la pandèmia, 15 comunitats autònomes han vist incrementar els diners destinats a pagar el lloguer, mentre que, en tan sols una d'elles, el percentatge disminueix. És el cas de Madrid, que ha passat de destinar el 50% del sou brut al pagament del lloguer en 2020, al 49% destinat en 2021, segons l'estudi. Girona és la setena província d'Espanya on els treballadors fan més esforç salarial per pagar el lloguer Si analitzem al detall Catalunya, la comunitat que destina el major percentatge del seu sou al pagament del lloguer, veiem que el preu de l'habitatge en lloguer va tancar 2021 amb un increment anual de tot just un 0,4% i va situar el preu de desembre en 14,06 euros/m² al mes. Això suposa que, tenint en compte el salari brut mitjà a Catalunya registrat per InfoJobs, que el 2021 era de 24.871 euros (2.073 euros bruts mensuals si ho dividim en 12 pagues); els catalans haurien de destinar el 54% del seu sou brut al pagament del lloguer. Veient les dades en conjunt, l'ordre de les comunitats autònomes que dediquen més diners dels seus sous a pagar el lloguer d'un habitatge de 80 metres quadrats és: Catalunya (el 54% del sou brut), País Basc (50%), Madrid (49%), Balears (49%), Canàries (40%), Cantàbria (40%), Navarra (38%), Comunitat Valenciana (36%), Aragó (36%), Andalusia (35%), Astúries (33%), Galícia (32%), La Rioja (32%), Castella i Lleó (32%), Regió de Múrcia (31%), Castella-la Manxa (25%) i Extremadura (24%).