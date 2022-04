A cada negociació d’un nou conveni col·lectiu, un «rosari». Aquest va ser el missatge que CCOO i UGT van llançar a la patronal si no accepta generalitzar clàusules de revisió salarial, dissenyades per compassar els futurs increments salarials amb la imprevisible pujada de l’IPC -avui al 9,8%-. Les centrals passen a l’ofensiva a partir d’aquest Primer de Maig amb la finalitat d’evitar que els costos de l’espiral inflacionista els paguin exclusivament les butxaques dels treballadors, tal com van presentar ahir els màxims dirigents sindicals en els actes previs al Dia Internacional del Treball. La fórmula que abanderen les centrals per salvaguardar el poder adquisitiu dels treballadors davant la inflació són les clàusules de revisió salarial. El funcionament de les mateixes ha estat històricament el següent. Una empresa i els seus treballadors pacten un increment fix, posem del 2%, a més de la clàusula. Quan acaba l’any fan comptes i miren com ha acabat la inflació. Imaginem que aquesta tanca amb un IPC mitjà del 3%. Llavors l’empresa té l’obligació a 1 de gener de pujar un punt addicional els salaris i abonar els increments pendents de l’any anterior. En la darrera dècada aquests clàusules han quedat en retrocés ja que les patronals recelen d’elles, al·legant que els dificulten els càlculs salarials.