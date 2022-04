La directiva de Twitter ha acceptat l’oferta de compra de la plataforma del magnat tecnològic Elon Musk per uns 44.000 milions de dòlars en efectiu (41.000 milions d’euros). Aquesta operació suposa una victòria important per a l’home més ric del planeta, que passa a fer-se amb el control d’una de les xarxes socials més influents en el debat polític, social i cultural.

Després de setmanes de dubtes i tensió a Silicon Valley, meca de la indústria tecnològica nord-americana, Twitter va donar ahir llum verda a un acord que xifra la seva venda en 54,20 dòlars per cada acció, fet que suposa una prima del 38% sobre el preu de les accions de l’empresa abans que es conegués la participació de Musk.

El controvertit empresari feia setmanes que pressionava el consell d’administració de la xarxa social per aconseguir el seu control, cosa que es podria traduir en canvis importants per al seu funcionament. La directiva es va reunir ahir a la tarda i va recomanar als accionistes acceptar la «millor i definitiva» oferta que Musk va posar sobre la taula. El multimilionari fa la compra a títol personal, sense cap implicació de Tesla, la companyia de cotxes elèctrics que dirigeix. Musk va dir que Twitter necessita ser privatitzada per créixer. Si es donés finalment, seria la major privatització empresarial en dues dècades. Això la portarà a sortir de la Borsa de Nova York.

A mitja tarda, la notícia d’una compra més que possible va fer que les accions de Twitter es revaloressin un 4,5%. Després de fer-se oficial, la cotització es va suspendre uns minuts i en reprendre’s l’acció es va situar en menys de 52 dòlars, per sota del preu de compra de Musk. «Espero que fins i tot els meus pitjors crítics segueixin a Twitter, perquè això és el que significa la llibertat d’expressió», va tuitejar el magnat.

Musk és un crític històric de Twitter. Les últimes setmanes, ha accentuat les seves crítiques contra les polítiques de moderació de contingut de la plataforma, assegurant que no respecta la llibertat d’expressió i fins i tot que «soscava la democràcia». «La llibertat d’expressió és la base d’una democràcia funcional i Twitter és la plaça digital on es debaten assumptes vitals per al futur de la humanitat», va dir Musk en un comunicat, després d’informar-se de l’acord per a la compra.

Durant els propers mesos, les coses podrien canviar per als més de 217 milions d’usuaris diaris de Twitter. Més enllà de les seves proclames, Musk no ha concretat quines mesures pretén prendre. Com ha suggerit en el passat, l’empresari podria donar suport a la creació d’un botó per editar les piulades, fer que els algorismes siguin de codi obert i «autentificar tots els humans», sense especificar si prohibirà l’anonimat.