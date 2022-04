El Santander va tancar l’any passat amb el seu benefici més gran en una dècada (8.124 milions) i ha començat aquest exercici amb els mateixos vents de cua. El grup va guanyar 2.543 milions d’euros en el primer trimestre, un 58,1% més que els 1.608 milions que va obtenir entre gener i març de l’any passat (o una alça del 46,8% sense tenir en compte l’aportació positiva del tipus de canvi de les diferents divises amb què opera davant l’euro).

La millora respon a diversos factors. En primer lloc, els ingressos del banc han millorat un 11,3% (a 8.855 milions) per l’augment dels volums de negoci i per l’increment dels tipus d’interès davant l’alça de la inflació. A més, la recompra de la participació dels accionistes minoritaris en el seu negoci de crèdit al consum als Estats Units li ha permès retenir més benefici d’aquesta unitat.

I en tercer lloc, en el primer trimestre de l’any passat va registrar una despesa extraordinària de 530 milions per realitzar ajustos de plantilla al Regne Unit i Portugal que aquest any no s’ha repetit, cosa que beneficia la comparació. Traient aquest impacte excepcional de la comparació, el benefici del banc fins al març hauria sigut de 2.138 milions, amb un augment del 19% (12% sense tipus de canvi).

Provisions i despeses

La guerra d’Ucraïna, així, està afectant de mamera limitada el Santander. De fet, el banc va confirmar a principis d’abril –i ha ratificat aquest dilluns– els objectius financers per a aquest any que va anunciar a principis de febrer malgrat la invasió, que va començar el 20 de febrer, i sota el supòsit que no anirà més enllà amb la invasió d’altres territoris. De fet, el grup ha mantingut bàsicament estables les seves provisions per afrontar pèrdues (2.101 milions), perquè estima que les extraordinàries realitzades el 2020 per afrontar la pandèmia seran suficients per absorbir els efectes econòmics de la guerra.

On sí que s’ha notat l’impacte del conflicte és en els costos, que han augmentat un 8,1% (4,5% sense tipus de canvi), fins als 5.535 milions per la forta alça global de la inflació. El banc ha destacat, amb tot, que les despeses han pujat per sota de l’IPC a tots els seus mercats i negocis, tret del Brasil i Mèxic (per augments dels convenis salarials) i Digital Consumer Bank (per inversions estratègiques i augment de la mida).