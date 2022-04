Adif ha adjudicat el contracte d'obres per l'adequació i millora del pont sobre el riu Ter al seu pas per Ripoll per on passa la línia R3 que va de Barcelona a Puigcerdà. L'actuació s'inclou en el Pla de Rodalies i ha estat adjudicada a l'empresa Copcisa per un pressupost d'1.066.113 euros i un termini d'execució estimat de cinc mesos i mig. En un comunicat, Adif explica que l'objectiu és dotar l'estructura de les màximes condicions d'estabilitat i durabilitat, «protegint-la de condicions atmosfèriques adverses», cosa que també ha de reduir les necessitats de manteniment i millorar la fiabilitat i la disponibilitat de la infraestructura. El viaducte té 145 metres de longitud.

Les obres preveuen instal·lar proteccions que recobriran el formigó mitjançant perfils d'alumini, es durà a terme una neteja general fent servir aigua a pressió i es renovaran els elements oxidats. També se sanejaran les zones més malmeses del formigó, s'injectarà morter per a la reparació estructural i es renovaran les baranes de protecció.