El govern d'Algèria ha amenaçat l'espanyol de trencar el contracte de subministrament de gas si l'executiu de Pedro Sánchez utilitza el Gasoducte del Magreb-Europa (GME) per fer-li arribar gas algerià al Marroc. El Ministeri d'Energia d'Algèria avisa en un comunicat difós per l'agència estatal de notícies que ha tingut coneixement a través d'un correu electrònic tramès per la vicepresidenta de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que Espanya reobrirà el gasoducte marroquí en sentit invers en les pròximes hores, és a dir per fer arribar gas al Marroc.

«Qualsevol transport de gas natural algerià lliurat a Espanya, el destí del qual no sigui altre que el previst als contractes, serà considerat com a incompliment dels compromisos contractuals i, en conseqüència, podria donar lloc a l'incompliment del contracte que vincula Sonatrach amb els seus clients espanyols», avisa.