Els treballadors amb contracte temporal pateixen, de mitjana, el doble d’accidents laborals que els indefinits. Així ho va denunciar ahir CCOO en una roda de premsa a Girona per fer balanç de la sinistralitat laboral del 2021. Una de les problemàtiques que va constatar el sindicat és que la incidència d’accidents laborals (el nombre de sinistres per cada 100.000 empleats) en la temporalitat dobla la que es registra en la contractació indefinida. La secretària g

eneral del sindicat a les comarques gironines, Belén López, va indicar que aquest fet és especialment notori a Girona, una província marcada precisament per l’elevada temporalitat i la contractació estacional.

El sindicat va presentar ahir a Girona el balanç de la sinistralitat durant el 2021. Les dades, ja avançades per Diari de Girona, indiquen un increment dels accidents laborals després del 2020, i posen de manifest que la recuperació econòmica després de la pandèmia «ha vingut acompanyada d’un major risc».

El sindicat va subratllar especialment l’increment de la sinistralitat «in itinere», es a dir, en anar i tornar de la feina. En aquest camp, l’augment del 200% respecte el 2020 a Girona és més elevat que a la resta de Catalunya i respon, segons CCOO, al dèficit en transport públic que hi ha a la província. Tant López com la responsable de Salut Laboral de CCOO a Catalunya, Mònica Pérez, van assenyalar que el fet que a Girona hagi augmentat la sinistralitat laboral és a causa principalment de dos factors: la precarietat laboral i els dèficits de polítiques preventives a l’empresa. «Les empreses fan poca prevenció, i de baixa qualitat», va constatar Pérez. Tant ella com López van subratllar que la legislació actual no afavoreix que hi hagi unes bones pràctiques preventives. «La llei diu que una empresa ha de tenir un mínim de sis treballadors per tenir una representació. Sense representació no hi pot haver tampoc un delegat de prevenció de salut», va lamentar López, que va demanar la figura d’un delegat per territoris o sectors.

Les propostes

En aquesta línia, el sindicat va enumerar un seguit de propostes per mirar de revertir l’increment de la sinistralitat. Entre aquestes hi ha la de vigilar que es compleixin els acords de la reforma laboral, l’aplicació de polítiques d’d’ocupació que evitin la pobresa laboral i un pla de xoc per reduir la sinistralitat i els incompliments. CCOO també reclama una reforma legal «especialment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i de la Regulació de la Salut Laboral», amb l’objectiu de «prioritzar els recursos interns, establir uns mínims de qualitats, integrar la visió de gènere en la salut laboral, mecanismes per la independència del criteri professional per sobre de l’econòmic, i la necessitat de la figura del delegat de prevenció territorial o per sectors».

El sindicat també inclou en el paquet de reclamacions una reforma del marc normatiu de mútues i una petició a les administracions públiques per situar la salut laboral «al centre de l’exercici de les seves competències».