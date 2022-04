Els governs d’Espanya i Portugal van arribar ahir a un «acord polític» amb la Comissió Europea sobre una proposta per frenar el preu del gas en el mercat majorista en els 50 euros el megawatt/hora (MWh) i reduir així el preu de la factura de la llum que paguen consumidors i empreses. Després de diverses setmanes d’intenses i difícils negociacions, la vicepresidenta tercera i ministra de transició ecològica, Teresa Ribera, i el seu homòleg portuguès, José Duarte Cordeiro, van aconseguir tancar un acord amb la vicepresidenta i responsable de Competència de l’executiu comunitari, Margrethe Vestager, sobre un instrument d’intervenció que estarà en vigor durant els pròxims dotze mesos.

«És un bon acord que ens protegeix enfront de les turbulències que estem veient i eventuals increments dels preus del gas al llarg dels pròxims mesos», va celebrar Ribera durant una compareixença de premsa conjunta a Brussel·les amb el seu homòleg portuguès després d’una última ronda de negociació que va definir com a «cordial, constructiva i intensa». També la Comissió Europea va qualificat de «bona i constructiva» la trobada que ha permès tancar un «acord polític de principis» que permetrà a Madrid i Lisboa adoptar «mesures proporcionades i temporals» per respondre als nivells de preus de l’electricitat, al mateix temps que es mantenen els incentius a les renovables i es preserva la integritat i els beneficis del mercat únic.

«Illa energètica»

El compromís al qual van arribar permetrà, segons Ribera, «materialitzar i desenvolupar el pacte polític» que van tancar els presidents Pedro Sánchez i Antonio Costa durant el Consell Europeu de finals de març, en el qual van arrencar el compromís a aplicar una «excepció ibèrica» a causa de l’elevat nivell de renovables i les limitades interconnexions elèctriques amb la resta del continent europeu, la qual cosa converteix a la Península en una «illa energètica». Encara que no hi ha data per a l’aprovació del mecanisme, tant Espanya com Portugal confien que l’executiu comunitari donarà llum verda al mateix en els pròxims dies, una vegada polits els detalls tècnics. «Els contactes continuaran a plena velocitat i a nivell tècnic», van indicar fonts de l’executiu comunitari. «Confiem que en els pròxims dies després de completar el procediment puguem tenir el suport de la Comissió Europea» va explicar la vicepresidenta.