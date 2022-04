José Manuel Casas ha assumit la direcció de negocis verticals de Telefónica. L’actual director territorial de la zona est (Catalunya, Aragó, Balears, País Valencià i Múrcia) seguirà en el càrrec el compaginar les dues tasques com a director de negocis verticals i director territorial. Els negocis verticals integren Movistar Prosegur Alarmas (MPA), eHealth, Energia i Serveis Financers. A més, des d’aquesta direcció es coordinaran tots els negocis verticals que s’incorporin en l’oferta comercial a clients i empreses.

Telefónica continua adaptant la seva gestió a nous models de negoci. La reorganització es basa en sis divisions. Es constitueixen sis àrees de negoci amb una residencial (B2C) que dirigirà Óscar Candiles, la de verticals de José Manuel Casas i una nova direcció majorista que assumirà Marisa de Urquía. Pedro Serrahima impulsarà l’experiència client i la qualitat des d’una àrea transversal. Les àrees d’empreses (B2B), ORTI (operacions, xarxa i tecnologia de la informació) i audiovisual completen l’estructura de negoci dirigida per Emilio Gayo com a president i Sergio Oslé com a conseller delegat.

Aquesta nova estructura inclou el nomenament de Luis Rivera com a CEO de Fiberco, que, juntament amb Sergio Oslé i la resta de les àrees de suport, dependran, com actualment, del president de Telefónica España, José María Álvarez-Pallete.

Emilio Gayo explica que «aquesta nova estructura està pensada per, entre altres aspectes, incrementar l’agilitat, millorar l’eficiència de les operacions i centrar-nos encara més en el client, tant el residencial com l’empresarial». L’àrea de B2C (clients residencials), que liderarà Oscar Candiles, gestionarà tot el que es refereix als clients residencials, tant els canals com les vendes, atenció, ofertes comercials o el màrqueting.

L’altra àrea de nova creació, la de negoci majorista, tindrà com a responsable Marisa de Urquía i gestionarà la comercialització i enginyeria de clients i operacions majoristes. Adrián García Nevado continua al capdavant de B2B (clients empresarials i administracions públiques) i Cristina Burzako, com a consellera delegada de Movistar Plus+, en l’àrea d’audiovisuals.

Pedro Serrahima dirigirà experiència de client i qualitat. Aquesta àrea transversal reforçarà la relació amb els clients mitjançant la definició i implantació de polítiques de qualitat. L’objectiu ha de ser continuar reforçant la companyia com a referent en aquest aspecte.

Telefónica España també vol enrobustir l’àrea d’ORTI per ser clau en el servei als negocis. Aquesta direcció segueix sota la direcció de Joaquín Mata i es focalitzarà en l’automatització, la utilització de la tecnologia com a palanca de transformació i l’eficiència de tots els processos i negocis de la companyia, entre altres aspectes. Aquesta àrea també reforçarà la seva evolució cap a un model amb orientació al client final, tant intern com extern.

L’estructura territorial, amb els seus cinc territoris, est (Catalunya, Balears, País Valencià, Aragó i Múrcia), nord (Galícia, Astúries, Cantàbria i País Basc), centre (Castella Lleó, Castella-la Manxa i Madrid), sud (Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla) i les Canàries, s’organitza i impulsa per tenir dues grans responsabilitats, la del negoci d’empreses, sota l’àrea d’empreses (B2B), i la dels aspectes institucionals, per als quals dependran del conseller delegat Sergio Oslé.

Junt amb les sis direccions de negoci, el comitè de direcció continuarà format per les àrees de suport: Secretaria General i Regulació; Estratègia, Transformació i M;&A; Finances i Control de Gestió; Seguretat; Persones i Comunicació.