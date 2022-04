El sector sanitari és un dels més lloats en els últims temps, després de l’aparició de la covid. Així, metges, infermeres i conductors d’ambulància s’han convertit en els autèntics herois de la pandèmia, sense menysprear la tasca feta per transportistes i empleats de supermercat.

No obstant, el sou d’aquests metges i infermeres potser no és suficient per remunerar com es mereixen aquests guerrillers de primera fila que han afrontat gairebé sense mitjans de protecció, sobretot al principi, aquesta lluita contra la covid.

Un altre sector que també ha hagut de lluitar sense gairebé protecció contra la covid, arribant a pagar-ho amb la seva vida en moltes ocasions, són els auxiliars d’infermeria, aquestes persones que donen atenció bàsica de salut als pacients en hospitals i centres de salut, i que treballen sota la supervisió d’una infermera. Tenen tasques tals com l’alimentació dels pacients, fer els llits i ordenar roba, i ajudar els pacients a vestir-se i a anar al lavabo.

Mitjana mileurista

El sou d’aquestes persones és de mitjana de 21.600 euros bruts per any a la sanitat pública (al voltant 1.170 euros nets mensuals). A la sanitat privada, poden començar en un salari mínim de 14.700 euros bruts per any (uns 800 euros nets al mes), mentre que el salari màxim pot superar els 28.000 euros bruts per any (1.516,67 euros nets al mes).

Com passa amb metges i infermeres, en aquests sous no s’inclouen retribucions per antiguitat, per la qual cosa cal sumar els pagaments mensuals que corresponguin pels triennis meritats en cada cas. És a dir, per cada tres anys de servei complerts. I aquests sous poden variar en funció de dues circumstàncies fonamentals: la comunitat autònoma i el servei de salut on s’exerceixin, a més del càrrec.