El president del Govern, Pedro Sánchez, clausurarà el pròxim 6 de maig la 37a Reunió Anual Cercle d’Economia que se celebrarà la setmana que ve a Barcelona. El flamant líder del PP, Alberto Núñez Feijóo s’estrenarà davant l’empresariat català en la tercera jornada, el mateix dia en què intervindrà també el conseller d’Economia, Jaume Giró. Les sessions començaran el dia 4 amb el president Pere Aragonès i el president del Cercle, Javier Faus, que culmina el seu mandat amb aquesta trobada. A mitjans de maig es convocaran eleccions per a juliol a les quals concorren Jaume Guardiola i Rosa Canyades, dues candidatures per primera vegada en els més de 60 anys d’història de l’entitat. A més de Sánchez, per part del Govern intervindran també la vicepresidenta Nadia Calviño i el titular d’Afers exteriors, José Manuel Albares. La reunió se centrarà en la geopolítica i l’energia.