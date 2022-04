Una de les dades del balanç de sinistralitat laboral de CCOO indica que a Girona es van registrar un 22% menys de canvis de contingència de malalties professionals. Això, segons el sindicat, no és degut a una baixada del nombre sinó al «col·lapse» de la Seguretat Social a la província a l’hora de gestionar el canvi de malaltia comuna a malaltia laboral. «No és que els treballadors tinguin millors condicions de salut, sinó que hi ha una infra notificació i un col·lapse brutal del sistema», va dir Belén López. El sindicat va explicar que les sol·licituds dels treballadors per reclamar que la seva malaltia sigui reconeguda com a professional i no comuna tarda més de dos anys en gestionar-se a les comarques gironines, i que això suposa un greuge no només per a l’empleat sinó per al sistema públic. «En alguns casos quan es resol la situació el treballador ja no és a la mateixa empresa», amb la qual cosa l’empresa no resol la incidència. Les mútues, que són les que solen notificar la malaltia a la seguretat social, les classifiquen com a «comunes» perquè els treballadors siguin atesos pel sistema públic de salut. «Això suposa més despesa pública i un augment de llistes d’espera».