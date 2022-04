Una quinzena de delegats i delegades d'UGT i CCOO s'han "tancat" a les dependències de Correus de Girona per denunciar el que consideren un "desmantellament" del servei públic. Els sindicats asseguren que l'actual president, Juan Manuel Serrano, està intentant privatitzar-ho amb la connivència del Govern espanyol i exigeixen un replantejament del model, que precaritza els treballadors i converteix en "víctimes" els usuaris. I és que els sindicats xifren en més de 10.000 els llocs de treball a temps parcial, un 20% de la plantilla. A les comarques gironines, la xifra s'enfila fins al 25% amb l'agreujant d'una gran ruralització que, asseguren, dificulta encara més el servei.

Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han decidit fer tancades a les diferents demarcacions per protestar contra el que consideren el "desmantellament" del servei en favor d'una "precarització dels llocs de treball" i en el que veuen com un intent de "privatitzar-lo".

La responsable de Correus d'UGT a la demarcació, Rosa Codina, remarca que fa més de tres anys que estan en lluita i que denuncien les "irregularitats" de l'actual president del servei. "Ho vol convertir en una empresa privada i no ho podem permetre", remarca Codina. En aquest sentit, recorda que Correus rep ajuts de l'Estat que es paguen "amb els nostres impostos" i que reivindiquen el "dret a rebre la correspondència".

Codina assegura que tampoc estan d'acord amb el nou sistema de contractació que han avalat altres sindicats i el Govern espanyol perquè implicarà més jornades parcials i més "llocs escombraries". A més, diu que impedirà que els treballadors eventuals –un gran gruix de la plantilla- puguin optar a les borses.

A tot això, remarca, cal afegir-hi el problema que tenen els empleats de les zones rurals. Especialment, en una demarcació com Girona amb un gran volum de pobles. "Estant fent molt quilometratge amb vehicles particulars, concentracions de serveis i ja els han dit que no els supliran durant les vacances. És inacceptable", insisteix Codina.

Per la seva banda, el responsable de Correus de CCOO a Girona, Mario Castillo, critica que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi avalat el "desgovern" al servei. "Els clients són les víctimes i els treballadors els damnificats", assegura.

En aquest sentit, reclama un "pla bo per salvar el correu públic i els llocs de treball". "A la província de Girona hi ha uns 700 treballadors –uns 200 eventuals- però en els últims anys hem perdut més de 400 llocs de feina, que no s'amortitzen", insisteix Castillo.

La tancada, sota el lema 'Salvem Correus', és la protesta prèvia a la vaga general previst a tot l'Estat espanyol per als dies 1, 2 i 3 de juny.