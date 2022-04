Dos anys després de l’esclat de la pandèmia, la morositat bancària segueix sense aparèixer, però els «riscos latents» no paren de créixer. Al contrari que en altres crisis, els impagaments dels crèdits no estan augmentant després de l’arribada de la Covid gràcies a les mesures de suport públic a empreses i llars implementades, però la prolongació de la crisi provoca que les entitats financeres acumulin problemes al seu balanç.

Els bancs tenien al tancament de desembre uns 94.000 milions d’euros en vigilància especial a Espanya pel seu alt risc d’impagament, la qual cosa equival al 8,1% del finançament que tenien concedida a empreses i llars i suposa un creixement de l’1% des de juny i del 14% en dotze mesos, segons va revelar ahir el Banc d’Espanya. I això abans de l’impacte de la invasió d’Ucraïna.

D’aquesta quantitat, 61.046 milions corresponien a companyies (el 12,4% d’aquesta cartera i un 25,7% més que al tancament de 2020), 31.408 milions estaven concedits a famílies (5,1% del total i, en aquest cas, un 1,7% menys que al desembre de 2020) i la resta eren préstecs a societats financeres no bancàries. Per posar-ho en perspectiva, aquests préstecs en vigilància especial suposen un volum notablement superior als que ja estan efectivament en mora: 49.000 milions, un 4,2% del total de crèdits, dels quals 27.000 milions corresponien a empreses (amb una morositat del 5,3%) i 22.000 milions a llars (3,7% d’impagaments).

Crèdits amb aval de l’ICO

Pel que fa als crèdits a empreses amb aval públic de l’ICO concedits el 2020 per la pandèmia, 17.900 milions estan en vigilància especial, el 20,2% del total, i 3.000 milions en morositat, el 3,5%. El 30% dels préstecs d’aquesta cartera, en qualsevol cas, es van acollir a la moratòria en el pagament del principal que vencerà entre abril i setembre, amb el que és de preveure que les xifres empitjorin. «La recomanació als bancs és que extremin la prudència i que no alliberin les provisions extraordinàries que van realitzar en 2020 per la pandèmia», va apuntar el director d’estabilitat financera del supervisor, Ángel Estrada, durant la presentació ahir de l’informe bianual del seu departament. L’estabilitat del sector financer espanyol, així, va tornar a deteriorar-se en l’últim semestre per la guerra a Ucraïna, després de la millora que va registrar en el semestre anterior gràcies a la recuperació de l’activitat propiciada per la vacunació.