Caprabo obrirà el seu primer supermercat a Sils. La distribuidora va anunciar ahir l’obertura d’una botiga franquiciada ubicada al Passeig Sant Cosme i Damià número 6. L’establiment tindrà 200 metres quadrats de superfície comercial, donarà feina a sis terballadors i el seu horari d’obertura serà de les 8.30 a les 21 hores tots els dies de la setmana. Amb aquest nou supermercat, Caprabo s’instal·la a Sils, on no comptava amb cap supermercat, i amplia la seva presència a la comarca de la Selva, on té 11 supermercats més repartits en sis municipis de la comarca: Anglès, Blanes, Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners i Tossa de Mar. A més, sumant aquesta obertura a la del passat mes de febrer a Roses, la companyia consolida la seva presència a la província de Girona, on compta ja amb 28 supermercats. La firma també obrirà dos nous establiments a l’Hospitalet de Llobregat i a Lleida.