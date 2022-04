El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha resolt oficialment els diners que transferirà a cada comunitat per a la gestió del bo jove de lloguer de vivenda. D’un pressupost total de 400 milions d’euros, Catalunya s’emportarà poc menys del 15%, 58 milions d’euros. És la tercera comunitat que més diners percebrà, un podi que encapçala Andalusia, amb 68,4 milions d’euros, i que completa Madrid, amb 63,6 milions.

El pla del Govern és que les transferències es reparteixin en dues parts iguals a cada comunitat: la primera es rebrà aquest any (tot i que no se n’especifica la data), i la segona, l’any que ve. Així, la Generalitat rebrà 29 milions d’euros aquest 2022, i el 2023, una altra injecció de la mateixa quantitat.

Segons el comunicat que ha enviat aquest dijous el Ministeri en qüestió, una vegada notificades aquestes resolucions, les comunitats autònomes hauran de donar la conformitat perquè el Govern pugui executar les transferències. «En tot cas, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla ja poden convocar les ajudes del Bo Lloguer Jove», afegeix el text.

Aquest instrument és una ajuda de 250 euros al mes durant un termini de 2 anys per a joves d’entre 18 i 35 anys que ingressin a tot estirar entorn de 24.300 euros (tres vegades l’IPREM, l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) i que paguin 600 euros per un pis o 300 euros per una habitació.

Abast escàs

Segons les dades que va aportar a l’aprovar-se l’ajuda la ministra Raquel Sánchez, titular del Departament, podran utilitzar aquest bo entre 60.000 i 70.000 joves, un volum que amb prou feines representa l’1,7% dels joves emancipats a Espanya i que suposa menys de l’1% de les persones d’aquesta edat que hi ha a Espanya (9 milions el 2021).

Més enllà d’aquests gairebé 60 milions d’euros, el Govern es va comprometre a principis de març a transferir també a Catalunya 200 milions d’euros més aproximadament per portar a terme el desplegament del pla estatal de vivenda. En total, el pla del Ministeri de Transports és destinar 1.800 milions d’euros a actuacions d’aquest tipus.