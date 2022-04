L'economia gironina tanca el primer trimestre amb una taxa d'atur del 10,25% i amb 40.500 persones que busquen feina, segons l'última Enquesta de Població Activa (EPA). El percentatge és sensiblement inferior al de finals del 2021, quan se situava gairebé un punt per sobre. En concret, a l'11,22%. Les dades de l'EPA, però, també recullen que l'impacte de la variant òmicron va fer perdre ocupació a gairebé tots els sectors (excepte la indústria). En concret, les comarques gironines tanquen el trimestre amb 1.600 llocs de treball menys. Això sí, les dades s'allunyen -i molt- si es comparen amb la situació d'un any enrere. Perquè durant aquests dotze mesos la xifra d'aturats a la demarcació ha arribat a reduir-se en 17.100 persones.

Les dades de l'EPA a les comarques gironines milloren les del trimestre anterior pel què fa a atur, però no en ocupació. Segons recull l'estadística que periòdicament publica l'INE, a finals de març a la demarcació hi havia 40.500 persones que buscaven feina. Són 4.500 menys en comparació amb el desembre, quan la xifra de desocupats es va situar en 45.000.

I això, de retruc, també es trasllada als percentatges. Perquè entre gener i març d'aquest 2022, la taxa d'atur a la demarcació s'ha reduït gairebé en un punt, passant de l'11,22% al 10,25%.

Ara bé, les dades del mercat de treball en donen una de freda i una de calenta. Perquè segons recull l'última EPA, les comarques gironines han perdut ocupació durant el primer trimestre d'any. Conseqüència, en part, de l'impacte de la variant òmicron (en un moment en què els contagis per la sisena onada de la covid-19 estaven disparats).

En total, l'economia gironina ha perdut 1.600 llocs de treball entre gener i finals de març. Tan sols hi ha un sector, la indústria, que se salva de la destrucció d'ocupació. Tota la resta perden llocs de treball. El qui més, la construcció (dels 27.200 treballadors de finals del 2021 passa a 25.400).

A aquest el segueix el terciari, amb un miler de llocs de treball menys (dels 260.000 ocupats passa a 259.000) i l'agricultura (de 3.300 a 2.600). Els brots verds, en aquest cas, els posa el sector secundari. Perquè durant el primer trimestre d'any la indústria ha creat 1.900 llocs de treball (passant dels 65.700 ocupats als 67.600). Un increment que, de totes maneres, no compensa els descensos que han registrat la resta de sectors.

Millora notable

Tot i aquesta reducció d'ocupació, les dades de l'EPA també recullen com l'economia gironina deixa enrere els impactes més virulents de la pandèmia. Perquè si es compara la situació amb la que hi havia un any enrere, les xifres s'allunyen -i molt- dels registres del primer trimestre del 2021 (quan s'estava immers en plenes restriccions pel virus).

De fet, els números parlen per si sols. Ara fa dotze mesos, les comarques gironines tenien una taxa d'atur de fins al 14,71% (i sumaven fins a 57.600 persones que buscaven feina). I en aquells moments hi havia 334.200 ocupats a la demarcació. Aquest primer trimestre del 2022, han pujat fins als 354.500. Una xifra similar a la que es va registrar a finals del 2019; és a dir, just abans de l'esclat de la pandèmia.