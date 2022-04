La inflació anual es modera el mes d'abril i se situa al 8,4%, segons l'indicador avançat aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En concret, l'Índex de Preus de Consum (IPC) baixa un 1,4 punts, després de tocar sostre el mes de març, quan va assolir nivells del 9,8% a Espanya, i del 9,5% a Catalunya. L'evolució a la baixa de l'IPC es deu principalment al descens del preu de l'electricitat i dels carburants. En canvi, pugen els aliments i les begudes alcohòliques. D'altra banda, la taxa de variació anual de la inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, puja un punt, fins al 4,4%, el que seria el nivell més alt des del desembre del 1995.

D'altra banda, l'evolució mensual dels preus indica un descens del -0,1% respecte al mes de març, segons l'indicador avançat per l'INE.