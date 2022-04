Mango, un dels principals grups d’Europa de la indústria de la moda, ha anunciat aquest dijous la creació d’una acceleradora de ‘start-ups’ de moda en col·laboració amb l’escola de negocis IESE. Mango StartUp Studio té com a objectiu potenciar la innovació en la companyia, detectar noves oportunitats de creixement i participar en el desenvolupament de noves tecnologies o models de negoci.

Les companyies seleccionades seran d’àmbit europeu i hauran de trobar-se principalment en fases inicials de desenvolupament o bé comptar amb un producte llançat recentment. L’acceleradora de Mango comptarà amb un pressupost de tres milions d’euros i preveu la inversió en més de 50 empreses a mitjà termini.

Se suma d’aquesta manera Mango a una tendència irrefrenable de les grans multinacionals de la moda d’impulsar aliances i diversificar inversions en camps tecnològics. La idea, abordada per firmes com Inditex o Desigual, és buscar petites firmes emergents capaces d’aportar la seva experiència en camps diversos però eminentment tecnològics i que permetin estalvis a grans empreses que busquen llimar focus de despesa que requereixen solucions innovadores.

Segons el CEO de Mango, Toni Ruiz, «la nova acceleradora permetrà a Mango conèixer de primera mà l’ecosistema de ‘start-ups’, establir contactes amb els principals players del sector i valorar les tendències i noves tecnologies disruptives arribant a desenvolupar casos reals juntament amb les ‘start-ups’, ja sigui per l’alt valor que puguin aportar com pel seu potencial futur».

Mango StartUp Studio cerca empreses i idees en fase de desenvolupament per portar a terme inversions de capital llavor que aportin innovació a la cadena de valor de la indústria de la moda i millorin l’experiència dels clients. S’han establert com a àrees d’interès prioritàries de l’acceleradora la sostenibilitat i la tecnologia, així com totes les baules de la cadena de valor, de la creació de producte a la distribució. Aspira Mango a trobar emprenedors capaços d’entrar fórmules per estalviar costos d’emmagatzematge, impulsar la implementació de nous materials tèxtils, processos d’elaboració o sistemes de gestió en el funcionament de les botigues, per exemple.

L’acord amb l’IESE Business School contempla el recolzament de l’escola de negocis a Mango en els processos de cribratge de les iniciatives, formació de les persones i col·laboració per a les trobades que ajudin i fomentin la comunicació entre els emprenedors seleccionats. Mango oferirà les seves instal·lacions a les empreses elegides, on estaran envoltades d’equips líders en disseny de producte i desenvolupament tecnològic. En funció de la naturalesa del projecte, el servei de ‘coworking’ podria realitzar-se a la seu central de Mango a Palau-solità i Plegamans o en el seu centre logístic de Lliçà d’Amunt, així com a l’Innovation Center de Mango situat al districte 22@ de Barcelona. També hi ha l’opció de realitzar sessions en remot per a aquells emprenedors que no puguin desplaçar-se a aquestes ubicacions.

Per afrontar aquest projecte, i amb l’objectiu de seleccionar les millors ‘start-ups’ que formin part de la iniciativa, Mango crearà un nou Comitè de Mango StartUp Studio que estarà presidit pel CEO de la companyia, Toni Ruiz, i del qual formaran part Jonathan Andic, director de Mango Man, de l’àrea d’interiorisme i de Construction Management; Elena Carasso, directora d’Online i Client de Mango; Margarita Salvans, directora financera de Mango; Belén Rallo, directora d’aquest nou projecte de Mango; i Paula Sancho, en representació de l’IESE Busines School. La resta de membres del comitè de direcció de la companyia participaran en funció de la naturalesa de l’‘start-up’ que s’analitzi en cada ocasió.

Mango va finalitzar el 2021 amb uns ingressos de 2.234 milions d’euros, amb un 42% de negoci procedent del canal ‘online’ i presència a més de 110 mercats.