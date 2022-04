Girona tornarà al carrer l'1 de maig després de dos anys sense manifestacions per la pandèmia per reivindicar la fi de les "desigualtats", la contenció de preus i que s'augmentin els salaris. La mobilització convocada pels sindicats CCOO i UGT començarà a les 12 del migdia a la plaça Independència i recorrerà els principals carrers de la ciutat fent parada a la subdelegació del Govern espanyol i la delegació del Govern per fer-hi "reivindicacions". "Fem una crida al conjunt de la classe treballadora perquè hi ha raons de sobres", afirma el secretari general d'UGT a la demarcació, Maxi Rico. "No estem disposats que els treballadors tornin a pagar una crisi que no hem generat", afegeix la de CCOO, Belén López.