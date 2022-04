No és fàcil trobar raons que justifiquin que la borsa espanyola hagi tancat el mes d’abril amb guanys de l’1,65%. Abunden els indicadors alarmants, però els mercats de renda variable confien més en l’efectivitat de les ajudes europees que en les dades d’inflació i creixement econòmic. Les notícies d’Ucraïna, malgrat ser esgarrifoses, han deixat de pesar en el ‘parquet’ a força de repetir-se. L’Ibex va sumar ahir un 0,85% fins als 8.584,20 punts. Números vermells moderats en la setmana i guanys a l’any. Àsia passa a ser en aquests moments un dels elements del mapa geoestratègic que requereix especial atenció. Les grans empreses aposten per la relocalització, tornar a portar les fàbriques a Europa. Es passa del ‘just in time’ al ‘just in case’, l’autonomia estratègica i la reindustrialització apunten a un nou ordre mundial encara per dibuixar. Els resultats empresarials van tornar a centrar el protagonisme a la banca. BBVA i Caixabank van publicar els seus resultats milionaris.